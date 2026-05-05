Loreto, la vita, la spiritualità: una Giornata in ascolto di Carlo Casini

Il 9 e 10 maggio presso la Santa Casa si rinnova l’appuntamento annuale aperto a chi vuole avvicinarsi a una “spiritualità della vita” alla scuola del Servo di Dio che con la sua fede ha saldato testimonianza cristiana e promozione della vita umana nascente

La terza Giornata di Spiritualità “In cammino con Carlo Casini”, promossa dall’Associazione Amici di Carlo Casini in collaborazione con il Movimento per la Vita italiano e FederVita Marche, si svolgerà a Loreto il 9 e 10 maggio: un’occasione preziosa per attingere alle sorgenti più profonde dell’impegno per la vita, lasciandosi guidare dalla testimonianza e dalla spiritualità di Carlo Casini, nel segno della fiducia nell’Amore infinito di Dio Padre per ciascuno di noi e della speranza che illumina l’umanità nonostante tutto.

Loreto, con il suo profondo significato spirituale legato al mistero dell’Incarnazione, rappresenta il luogo ideale per questa esperienza. Qui si contempla un Dio che entra nella storia, che non resta distante, ma illumina la vita concreta degli uomini. Per questo, ogni vita umana – anche la più fragile – ha un valore infinito in forza del suo solo essere.

“In cammino” non è soltanto un’espressione simbolica ma una realtà concreta: significa lasciarsi continuamente convertire per imparare a riconoscere la vita, propria e altrui, come dono anche nella fragilità, (ri)scoprendo la gioia della gratitudine e del servizio. Questa terza Giornata di Spiritualità si propone così come un tempo di grazia: un invito ad andare all’essenziale. Il tema scelto è “In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini” (Gv 1,4). Si tratta di una delle più dense, belle e profonde frasi del Vangelo di Giovanni: racchiude un’intera visione dell’uomo, di Dio, del senso dell’esistenza, e richiama il cuore stesso della missione-vocazione che ha animato tutta l’esistenza di Carlo Casini, che già nel 1976 su Avvenire scriveva: «L’uomo moderno ha veramente bisogno, per non morire, del messaggio cristiano che è l’annuncio gioioso che Iddio della Vita è tra noi».

Tutto l’infaticabile impegno di Carlo Casini, infatti, non aveva solo una dimensione orizzontale – quella più visibile, che si è manifestata in decenni di infaticabile impegno sul piano pubblico – ma anche e soprattutto una dimensione verticale: nell’intimità della preghiera, nella vita sacramentale, nella fiducia in Colui del cui Amore infinito possiamo fidarci, l’intelligenza viene sempre più illuminata. La vita di ogni uomo è un dono d’amore, abitato dalla presenza di Dio Amore in ogni momento dell’esistenza.

Scrive Casini nel 2003: «L’esistenza in senso assoluto, totale e piena è Dio. Lui è l’essere per essenza. Nell’Antico Testamento Dio rivela a Mosè il suo nome nel roveto ardente. Dice: “Io sono colui che sono”. [...] Dunque nel Vecchio Testamento Dio si rivela come l’Essere. Nel Nuovo Testamento Egli cambia il Suo nome: Egli è Amore (1 Gv 4,8). Ma vi è davvero un cambiamento di nome, o, piuttosto, un approfondimento, una precisazione? L’esistenza per essenza è l’Amore. Non esiste pienamente chi non è capace di amore. Nell’ambito della materia, se non pensiamo ai puri spiriti, c’è una sola entità – per quanto possiamo conoscere – capace di amare e degna di essere amata: l’uomo.

Madre Teresa di Calcutta lo ha ripetuto tante volte. Non era professoressa né di teologia né di filosofia. Ma ci ha mostrato con parole semplici e comprensibili a tutti che cosa sia la dignità umana: “Quel piccolo bambino non ancora nato – ella ripeteva – è stato creato per una grande cosa: amare ed essere amato”. Dunque se l’esistenza vera è il luogo dell’amore, la creazione, come passaggio dal nulla all’esistenza, si realizza pienamente soltanto nell’inizio di ogni vita umana, nel concepimento di un figlio». E nel 2006 scrive: «La vita piena e degna è quella umana, perché ogni essere umano è amato da Dio ed è capace di amare. Esistere, vivere e amare sono vocaboli identici». Rivolgendosi ai giovani nel 2014, ancora, scrive: «La vita umana è qualcosa che va ben oltre ciò che è chiuso nel tempo e nello spazio. È infinita».

E la laicità dell’impegno per la vita? Non solo non è smentita ma è anche rafforzata come possibilità di lavoro comune per costruire un mondo più conforme alla dignità umana: «La meditazione sul mistero che avvolge l’uomo, inevitabilmente colto dalla ragione, conduce all’intuizione del mistero di Dio, ma non per questo viene meno l’ipotesi di un cammino comune, come tale assolutamente “laico”, di credenti e non credenti» (Casini. Le cinque prove dell’esistenza dell’uomo, San Paolo, 2010).

Ai giovani, nel 1999, spiegava: «La visione religiosa innalza ancora di più il valore della vita umana, collocandola in una dimensione di infinito che già la scienza e la ragione hanno quasi toccato. L’uomo è creato da Dio per essere eterno, per partecipare della stessa vita del suo Creatore. Il cristianesimo aggiunge una parola ancora più grande: “Dio che è Amore ha creato l’uomo per amore. L’Amore è dunque la vocazione nativa di ogni essere umano”. Per questo Dio stesso si è fatto uomo e ha condiviso tutte le condizioni dell’uomo, fino alla sofferenza estrema e alla morte. Per questo Dio è stato embrione, feto, neonato, bambino, ragazzo giovane. Come tutti siamo stati e siamo... Per questo cammina nella storia con noi!».

Le citazioni sono solo alcune “scintille di luce” tra le migliaia che Carlo Casini ci ha donato. La Giornata di Loreto sarà illuminata da altrettante “scintille” tratte da una miniera che sembra inesauribile. La voce di Anna e Alberto Friso, che coordineranno la Giornata, darà voce a questi fasci di luce, che a loro volta illumineranno le parole di chi ci accompagnerà in questo cammino: monsignor Fabio Dal Cin, arcivescovo di Loreto, don Emilio Rocchi, Daniela Notarfonso, suor Maria Gloria Riva, Davide Rondoni, Valerio Ciprì Lode, Luisa Santolini, Paola Binetti, Marco Caponi. Scopriremo così più a fondo la luce del Sì alla Vita di Carlo Casini. Non una teoria, ma un modo di stare al mondo, e di illuminarlo. (Info e iscrizioni: mpv @mpv.org)

Marina Casini è presidente del Movimento per la Vita italiano