L'inquinamento digitale spiegato da un cartoon chiaro ed efficace
Sul sito di Scienza & Vita è disponibile un breve filmato animato che introduce al documento del Centro Studi. Tre minuti che illuminano sull'ampiezza dei problemi da affrontare e sulle proposte "ecologiche" per superarli
1 min di lettura
May 5, 2026
«Smog, plastica, rifiuti. Quando pensiamo all’inquinamento, la mente corre subito a queste immagini. Ma oggi esiste una forma di inquinamento che non si vede, non si annusa… eppure è ovunque intorno a noi…» la voce narrante ci sta spiegando qualcosa di importante: si tratta dell’inquinamento digitale. Il tono è caldo, diretto e amichevole, è la voce del cartoon di Scienza & Vita, breve e impattante. È così che il Centro Studi Scienza & Vita lancia il tema di questo nuovo inquinamento, oggetto del suo primo documento di studio.
Il cartoon, di soli tre minuti, con un linguaggio semplice e chiaro, affronta l’argomento per farci prendere coscienza di una sfida che coinvolge e riguarda tutti noi. La direzione creativa del cartoon è di chi scrive, le illustrazioni animate sono di Lucia Fabiani, la voce fuoricampo invece è di Giorgio Maresca. Il format cartoon, volutamente scelto per la sua capacità di attrarre e di spiegare, fa comprendere con la leggerezza e la semplicità del tratto animato, un fenomeno dalle diverse sfaccettature, quale l’inquinamento digitale, che pur se apparentemente invisibile, impatta sulla nostra quotidianità.
Con il suo linguaggio iconografico, il cartoon dapprima descrive cosa c’è dietro ogni ricerca su Google, o dietro ogni email inviata; illustra quindi il peso invisibile del digitale e quello fisico di milioni di rifiuti elettronici che produciamo continuamente. Visualizza poi quell’affollamento di immagini e informazioni che saturano la nostra attenzione visiva e cognitiva, causando stress e disorientamento, è il sovraccarico visivo e informativo a cui, volutamente o inconsapevolmente ci esponiamo ogni giorno. Infine il cartoon ci illustra la possibile via d’uscita come soluzione al problema: si chiama ecologia digitale. Un approccio consapevole e responsabile per innovare e consumare «meglio», affinché la tecnologia sia un’opportunità e non un rischio per il nostro benessere. Guarda il cartoon su www.scienzaevita.org.
© RIPRODUZIONE RISERVATA