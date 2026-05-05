L'inquinamento digitale spiegato da un cartoon chiaro ed efficace

«Smog, plastica, rifiuti. Quando pensiamo all’inquinamento, la mente corre subito a queste immagini. Ma oggi esiste una forma di inquinamento che non si vede, non si annusa… eppure è ovunque intorno a noi…» la voce narrante ci sta spiegando qualcosa di importante: si tratta dell’inquinamento digitale. Il tono è caldo, diretto e amichevole, è la voce del cartoon di Scienza & Vita, breve e impattante. È così che il Centro Studi Scienza & Vita lancia il tema di questo nuovo inquinamento, oggetto del suo primo documento di studio.

Il cartoon, di soli tre minuti, con un linguaggio semplice e chiaro, affronta l’argomento per farci prendere coscienza di una sfida che coinvolge e riguarda tutti noi. La direzione creativa del cartoon è di chi scrive, le illustrazioni animate sono di Lucia Fabiani, la voce fuoricampo invece è di Giorgio Maresca. Il format cartoon, volutamente scelto per la sua capacità di attrarre e di spiegare, fa comprendere con la leggerezza e la semplicità del tratto animato, un fenomeno dalle diverse sfaccettature, quale l’inquinamento digitale, che pur se apparentemente invisibile, impatta sulla nostra quotidianità.