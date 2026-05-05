«Sulla vita nascente non possiamo dividerci»

Il 21 aprile alla Camera dei Deputati nella Sala della Regina è stato presentato il libro che raccoglie gli scritti politici e parlamentari di Carlo Casini. Questo è il saluto del presidente dell’assemblea di Montecitorio Lorenzo Fontana

Desidero rivolgere i miei saluti cordiali a tutti i partecipanti alla presentazione del volume sui discorsi politici e parlamentari dell’Onorevole Carlo Casini. Si tratta di una cospicua raccolta dei suoi interventi più significativi, che permette di riscoprire e apprezzare il suo pensiero e la sua visione.

Carlo Casini è stato un autentico testimone del valore inviolabile della vita, che ha difeso con tenacia sia nelle Aule parlamentari sia in tanti anni di appassionato attivismo. Da autorevole esponente del cattolicesimo sociale, ha tutelato la centralità dell’uomo e la sua dignità in decenni segnati da un intenso confronto su questioni etiche e morali particolarmente delicate. In questo contesto, Casini ha cercato sempre la mediazione e il dialogo, sostenendo le proprie posizioni con solide argomentazioni giuridiche e razionali.

La sua salda capacità di coniugare in maniera esemplare scienza e spiritualità è il segno tangibile del profondo rispetto che nutrì per le Istituzioni. Con questo atteggiamento conciliante affrontò il tema della vita nascente, che doveva essere motivo di unione e non di divisione.

Riteneva essenziale preservare l’esistenza di ciascun essere umano in ogni sua fase, a partire dal concepimento. Mosso da questa consapevolezza, avvertì l’esigenza di offrire alle donne tutto il supporto necessario, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. Con la sua rete dei Centri di Aiuto alla Vita, tutt’oggi operativi, accompagnò molte ragazze che versavano in situazioni di fragilità. Lo fece nella convinzione che fosse fondamentale garantire loro il diritto alla maternità offrendo un’alternativa all’interruzione della gravidanza.

In questa direzione si inserisce anche la sua ultima battaglia di respiro europeo per i diritti dell’embrione umano. La famosa petizione “Uno di Noi”, di cui fu promotore, raccolse milioni di firme in tutto il continente, a dimostrazione di quanto le sue idee fossero condivise.

Queste e altre ragioni sono valse a Carlo Casini l’avvio di un processo di beatificazione, tuttora in corso. Il volume che presentiamo intende dunque fornire un’accurata ricostruzione del suo contributo offerto al dibattito pubblico su temi che ancora oggi interrogano le nostre coscienze.

Con la sua testimonianza, Casini ci ha insegnato che fede, ragione e impegno civico possono coesistere al servizio di princìpi ritenuti non negoziabili. E ci ha indicato, al tempo stesso, uno dei valori più alti del lavoro parlamentare, quello di trasformare anche le differenze più profonde in occasione di dialogo e di sintesi al servizio del bene comune.

Mi unisco idealmente a voi in questo momento di memoria condivisa dell’attività politica e parlamentare dell’onorevole Carlo Casini.

Vi giungano quindi i miei più sinceri auguri per il buon esito dell’evento.

Lorenzo Fontana è presidente della Camera dei Deputati

Iscriviti alla newsletter settimanale gratuita di “è vita”: basta cliccare qui..