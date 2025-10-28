Il futuro digitale della sanità italiana ora ha il suo Centro

Nasce all’Istituto Superiore di Sanità il nuovo Centro Nazionale – Intelligenza Artificiale e Tecnologie Innovative per la Salute (Iatis). Abbiamo voluto questo Centro pensandolo come un hub strategico per la trasformazione digitale della sanità italiana. Il suo scopo è quello di facilitare il trasferimento delle tecnologie emergenti dal laboratorio alla pratica clinica, favorendo una loro integrazione sicura, efficace ed eticamente sostenibile nei percorsi di prevenzione, diagnosi e cura.

Il Centro non si limita, infatti, a sviluppare soluzioni tecnologiche: promuove anche un nuovo modello culturale basato sulla collaborazione tra discipline diverse – medicina, ingegneria, informatica, economia, diritto ed etica – creando un linguaggio comune tra ricercatori, clinici e decisori pubblici. L’obiettivo è costruire un ecosistema in cui l’innovazione sia intesa non solo come progresso tecnico, ma come strumento di equità, sostenibilità e partecipazione.

Rocco Bellantone, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità

L’Intelligenza Artificiale, in particolare, viene considerata una risorsa al servizio del medico e del cittadino: un supporto alla decisione clinica, non una sua sostituzione; un alleato per la personalizzazione delle cure, non un fattore di disuguaglianza, in linea con la legge italiana sull’IA appena entrata in vigore e con il Regolamento europeo che l’ha ispirata.

I ricercatori sono chiamati non solo a spingere i limiti delle conoscenze scientifiche e tecnologiche ma anche a interrogarsi costantemente sui valori impliciti nelle loro scelte: rispetto della dignità umana, equità nell’accesso alle cure, trasparenza nei processi decisionali, tutela della privacy, integrità dei dati e consenso consapevole.

Un’impostazione che si colloca nel solco della riflessione maturata su questi temi dall’Istituto Superiore di Sanità nel corso degli anni con la propria Unità di Bioetica e con la più recente istituzione del Gruppo di lavoro, aperto anche al contributo della Chiesa, nato appositamente per elaborare principi e raccomandazioni utili per orientare verso un uso giusto, trasparente e sicuro dell’IA.

Il Centro sarà articolato in diverse aree di competenza che rappresentano altrettanti pilastri della sanità del futuro. La prima, dedicata a Telemedicina, Ingegneria Biomedica e Medicina Digitale, svilupperà piattaforme per la gestione integrata dei pazienti e dispositivi per il monitoraggio a distanza, costruendo una sanità più accessibile e di prossimità. L’area Nanotecnologie e Terapie Innovative aprirà la strada a protesi su misura e dispositivi terapeutici intelligenti, frutto di stampa 3D e materiali avanzati. Il gruppo di Chimica e Fisica per la Medicina integrerà imaging, medicina nucleare e IA per migliorare diagnosi precoci e terapie personalizzate. Un altro gruppo si occuperà di Intelligenza Artificiale e Robotica per sviluppare algoritmi e sistemi automatizzati per la chirurgia e la riabilitazione, con una costante attenzione alla sicurezza e alla trasparenza. L’area di Health Technology Assessment e Dispositivi Medici garantirà che ogni innovazione sia valutata in base a criteri di efficacia, sicurezza, sostenibilità ed equità, fornendo supporto tecnico-scientifico a istituzioni nazionali e internazionali. Infine, Biomedicina Spaziale e Subacquea studierà le risposte del corpo umano in condizioni estreme, producendo conoscenze utili anche per l’emergenza e la medicina territoriale.

Ogni progetto, ogni algoritmo, ogni dispositivo sviluppato all’interno del Centro dovrà rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, equità e inclusione, garantendo che l’evoluzione digitale della sanità sia sempre guidata da valori di responsabilità e solidarietà. In questo senso, il Centro nazionale Iatis non è solo un centro di ricerca e trasferimento tecnologico ma un laboratorio di futuro: un luogo dove scienza ed etica si incontrano per costruire una sanità moderna, sostenibile e profondamente umana, aperto alla piena collaborazione degli enti di ricerca e dei privati. Come scrive il filosofo Umberto Galimberti: «La tecnica non ha scopi, ma solo mezzi. Tocca all’uomo restituirle un senso».

Presidente Istituto Superiore di Sanità

Puoi abbonarti alla newsletter settimanale gratuita di Avvenire su Vita, Bioetica e Cura CLICCANDO QUI: potrai registrarti ad Avvenire.it e poi iscriverti per l’invio settimanale. Se sei già registrato ad Avvenire.it è sufficiente introdurre le tue credenziali QUI e poi abbonarti alla newsletter.