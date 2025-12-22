Cava de' Tirreni, uccide la moglie e poi si toglie la vita lanciandosi nel vuoto

Un nome in più si aggiunge al lungo, terribile, elenco di donne uccise. Questa volta la vittima è una 40enne: è stata colpita almeno 6 volte con un coltello da cucina. È morta così ieri Anna Tagliaferri, una imprenditrice originaria di Cava de' Tirreni, in provincia di Salerno, vittima di femminicidio da parte del compagno, il coetaneo Diego Di Domenico.

Il 40enne, dopo averla ferita a morte, è salito sul tetto della stessa abitazione in via Ragone e si è letteralmente lanciato nel vuoto, finendo in un cortile adiacente e morendo sul colpo. La tragedia si è consumata ieri pomeriggio, nella casa di lei, dove i due convivevano, davanti agli occhi della madre della donna, di 75 anni che ha cercato di frapporsi alla furia omicida dell'uomo, rimanendo a sua volta ferita ma non in pericolo di vita. Per i carabinieri del Reperto Territoriale di Nocera Inferiore, agli ordini del comandante Gianfranco Albanese, giunti immediatamente sul posto, la dinamica è apparsa subito chiara. Molto probabilmente il Pm di turno disporrà per entrambi l'autopsia.