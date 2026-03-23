Carlo Casini, la tenerezza rivoluzionaria dell’amore cristiano

A Firenze, nella luminosa cornice della Basilica della Santissima Annunziata, uno dei luoghi più cari alla devozione mariana della città, il 21 marzo si è svolta la Santa Messa in memoria del Servo di Dio Carlo Casini, a sei anni dalla sua nascita al Cielo (23 marzo).

La celebrazione ha raccolto fedeli, amici e rappresentanti del mondo ecclesiale e civile, uniti nel ricordo grato di una figura che ha segnato profondamente la vita pubblica e spirituale del nostro Paese. Affacciata sulla omonima suggestiva piazza, armoniosa nella sua eleganza rinascimentale e custodita dai portici che invitano al raccoglimento, la basilica accoglie da secoli pellegrini e visitatori. Il suo interno, ricco di arte e di silenzio, sembra predisporre l’animo alla preghiera e alla contemplazione, creando lo spazio ideale per una memoria che è insieme gratitudine e speranza.

Durante l’omelia, il sacerdote, Padre Alessandro Greco, provinciale dell’Ordine dei Servi di Maria, ha richiamato la figura di Carlo Casini nella luce della fede e della comunione dei santi: un laico, sposo e padre, che ha fatto del Vangelo la propria bussola e della difesa della vita umana la sua missione. È stato ricordato soprattutto come discepolo di Cristo, profondamente innamorato della vita e attento ai più piccoli, ai poveri e agli ultimi.

Un passaggio particolarmente significativo ha richiamato l’editto reso pubblico lo scorso 1° ottobre, che annuncia l’avvio della causa di beatificazione e canonizzazione. In esso Carlo Casini viene descritto come «sposo amabile e padre esemplare, uomo di profonda fede in Dio, innamorato di Cristo e del suo Vangelo», ma anche come «laico coraggioso, credibile e coerente, instancabile difensore della vita umana fin dal concepimento». La sua esistenza è stata segnata da un impegno vissuto nella politica come «forma più alta della carità», fino a diventare segno concreto dell’agire di Dio. Il sacerdote ha invitato i politici a seguire l’esempio nitido, coraggioso, coerente di Carlo Casini; un uomo libero perché non influenzabile dalle correnti del potere e dalle logiche dello scambio.

Ha poi sottolineato come Casini abbia incarnato quella che è stata definita «la tenerezza rivoluzionaria dell’amore cristiano»: un amore capace di costruire comunione, di non arrendersi di fronte alle difficoltà e di farsi operatore di pace. Emblematica, in questo senso, la profonda convinzione di Carlo Casini: «non si può essere per la vita per amore dell’uomo se non si ama ogni uomo».

Le parole e le opere di Carlo Casini, è stato ricordato, scaturivano da una intensa vita spirituale, nutrita dalla preghiera, dai sacramenti e dall’ascolto della Parola. Tutta la sua esistenza può essere letta come una testimonianza viva dell’amore di Dio per ogni uomo.

La celebrazione è stata accompagnata dalle preghiere dei fedeli, che hanno raccolto e rilanciato il cuore del suo messaggio. Si è pregato affinché la Chiesa sappia sempre testimoniare con coraggio e amore il valore della vita umana in ogni sua fase, e perché la causa di beatificazione possa proseguire portando frutto per tutta la comunità ecclesiale. Un’intenzione particolare è stata rivolta a quanti hanno responsabilità politiche e sociali, perché sull’esempio di Carlo Casini operino con fortezza e coscienza retta a difesa della dignità di ogni persona, e ai giovani, perché sulla sua scia sappiano impegnarsi con passione nella costruzione della cultura della vita.

Infine, la preghiera si è fatta invocazione per ogni vita umana, perché sia sempre accolta come dono prezioso e inviolabile, e perché l’esempio di Casini continui a suscitare cuori generosi, capaci di custodire i più fragili e di portare luce e consolazione a chi vive nella prova, nella paura o nella solitudine. In questo clima di raccoglimento e speranza, la memoria di Carlo Casini si è rinnovata non solo come ricordo, ma come invito vivo a proseguire il cammino da lui tracciato: un cammino di fede, di speranza, di carità motore dell’autentica e infaticabile difesa dell’uguale dignità di ogni uomo.

Marina Casini è presidente del Movimento per la Vita italiano