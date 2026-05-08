Gli studenti imparano da ciò che siamo. Oltre le spiegazioni

Il Papa richiama noi insegnanti e la scuola a una missione che supera programmi e materie: formare persone libere, consapevoli e capaci di futuro attraverso autorevolezza, ascolto e umanità

Ci sono parole autorevoli che riescono a parlare a tutto il mondo della scuola. Così è per il recente discorso di papa Leone XIV agli insegnanti di Religione italiani, e che sento adatto a me pur insegnando Lettere: riflessioni che oltrepassano i confini di una disciplina e toccano il cuore stesso dell’educare. In fondo, insegnare matematica, storia, scienze, arte, religione o altro significa sempre confrontarsi con la stessa sfida, cioè accompagnare persone che crescono. Uno dei richiami più forti riguarda la necessità di educare alla libertà interiore e al pensiero critico. In un tempo segnato da opinioni urlate, semplificazioni e informazioni consumate in fretta, la scuola resta uno dei pochi luoghi in cui i bambini, i ragazzi e i giovani possono imparare a ragionare, a porsi domande, a distinguere il vero dal superficiale. Ogni disciplina, se insegnata bene, diventa palestra di libertà. Accanto a questo emerge la dimensione della pazienza, nel senso che educare significa seminare senza pretendere risultati immediati; è una lezione preziosa in un’epoca che misura tutto sull’immediatezza e sulla prestazione. La crescita di uno studente non segue tempi standardizzati; ci sono maturazioni lente, intuizioni improvvise, fragilità nascoste, talenti che sbocciano tardi. Il docente, che si mette in ascolto del “cuore che parla al cuore” – tema del Meeting nazionale per i docenti di Religione orgamizzato dal Servizio Cei e concluso dall’udienza del Papa – sa che spesso ciò che oggi sembra non attecchire diventerà domani patrimonio stabile.

C’è poi il tema della relazione educativa e il rapporto con i contenuti delle discipline; questi ultimi sono certamente importanti da sé, ma passano in modo efficace e stabile attraverso lo stile relazionale di chi li trasmette. Gli studenti imparano molto da ciò che un insegnante è, oltre che da ciò che spiega, e l’autorevolezza non coincide con la rigidità né con il semplice ruolo formale; nasce piuttosto dalla coerenza, dalla giustizia, dalla capacità di ascolto, dalla serietà con cui si vive il proprio compito. Un ragazzo riconosce quasi subito chi ha davanti e, se trova un adulto autentico, si fida. Per questo colpisce il richiamo del Papa a non offrire «risposte preconfezionate» ma vicinanza e onestà.

I giovani non cercano insegnanti impeccabili o infallibili: cercano adulti credibili. Ogni studente, inoltre, desidera essere riconosciuto nella propria unicità. Ciò che dovrebbe restare dopo ogni ciclo scolastico non è tanto una serie di nozioni apprese, quanto lo sguardo di chi ha saputo intravedere un potenziale dove altri vedevano soltanto limiti. Un docente può cambiare il destino di chi gli viene affidato quando lo prende sul serio, lo responsabilizza, lo aiuta a scoprire capacità che ignorava di possedere. Naturalmente tutto questo non sostituisce la competenza, infatti l’empatia senza preparazione non basta, come non serve la preparazione senza umanità. La professionalità del docente richiede di conseguenza studio continuo, progettazione, rigore, ma il sapere, per diventare educativo, deve incontrare la passione.

In tempi segnati da disillusione, disorientamento e sfiducia nel futuro, entrare quotidianamente in classe significa testimoniare che vale la pena alzarsi al mattino, studiare, impegnarsi; e questo conta persino per noi insegnanti, poiché «conoscere e amare ciò che si è, per saper incontrare l’altro con rispetto e apertura». Molti studenti – è successo anche me – dimenticheranno formule, date o definizioni, tuttavia ricorderanno chi li ha incoraggiati, chi li ha corretti con rispetto, chi ha creduto in loro quando faticavano a credere in sé.