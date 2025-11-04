Reginald e Tina, Lupo e Milo amici per sempre

POSSO GIOCARE ANCH’IO? VEDRAI CHE SORPRESA! SERIE REGINALD E TINA. MO WILLEMS; IL CASTORO; 12 EURO

tre Carnegie Medals in Literature, Reginald e Tina tornano con due nuove avventure per primissimi lettori, storie semplici e un po’ paradossali con finali a sorpresa nell’ultima pagina. Mentre l’elefantino e la maialina si divertono a tirarsi la palla, un piccolo serpente vorrebbe unirsi a loro. I due lo accolgono volentieri ma presto si accorgono che coinvolgerlo non è una brillantissima idea: l’amichetto potrebbe farsi molto male. Come può un serpente giocare a palla se non ha le braccia? Si troverà una soluzione? I giochi si sa sono contagiosi per cui anche Reginald e Tina vorrebbero replicare lo scherzetto divertente che Scoiattolo ha fatto a una sua amica. Non sempre però le sorprese fanno lo stesso effetto a tutti. Reginald e Tina, l’elefantino occhialuto, serioso e previdente e la maialina rosa ed effervescente, fanno coppia dall’aprile 2007 quando Mo Willems pubblicò i primi due libri di una lunga serie. Autore, illustratore e cartoonist, vincitore di numerosi premi tra cui bentre Carnegie Medals in Literature, Mo Willems , per le sue storie semplici e divertenti e la vena ironica è considerato l’erede di Dr. Seuss e Charles M. Schulz. Con questi due ultimi volumi novità, sono dieci gli albi della serie finora pubblicati da Il Castoro (12 euro cad.), ciascuno dei quali a declinare in modo diverso e allegro le emozioni e il legame tra i due, con i suoi altri e bassi, il reciproco sostegno, le incomprensioni, le complicità, i malintesi, e la felicità che contraddistinguono le complicazioni di ogni relazione tra amici. Dai 3 anni

CHE GUAIO! TOCCA A ME! SERIE LUPO E MILO. MARIA GIANOLA; EDIZIONI PAOLINE; 14 EURO CAD.

A proposito di grandi amici ecco le ultime due avventure di Lupo e Milo, il lupetto e il maialino, alle prese con le proprie emozioni e le prime difficoltà di relazione, protagonisti di una serie di quattro albi scritti (con testo ad alta leggibilità e in stampatello maiuscolo) e illustrati da Maria Gianola. I due sono il prototipo degli inossidabili compagni di giochi. Si cercano, mettono insieme fantasia e giocattoli, si divertono finché qualcosa interrompe l’idillio e scatena il litigio. Un momento di rottura che prelude alla ricomposizione del legame. Dopo aver esplorato l’amicizia come punto di forza per affrontare la paura infantile del buio e la difficoltà di condividere gli amici con altri compagni senza lasciarsi prendere dalla gelosia, Maria Genola osserva da un lato gli inseparabili Lupo e Milo affrontare un guaio provocato insieme e l’assunzione di responsabilità nel riparare l’errore. Dall’altro la classica contesa di un giocattolo in cui nessuno dei due sembra disposto a cedere. Vita vissuta in ogni famiglia. Dai 3 anni

PERLA E IL PIRATA. ISABEL ALLENDE; ILLUSTRAZIONI DI SANDY RODRÌGUEZ; FELTRINELLI; 16 EURO

Guarda la fotogallery

Secondo capitolo di una trilogia firmata da Isabel Allende, scrittrice e giornalista cilena, ecco una nuova avventura di Perla, la cagnolina magica intraprendente che detesta i bulli, sa abbaiare con la forza di un leone e ha fatto della propria simpatia una chiave che apre porte e cuori. Diventata la migliore amica di Nico, una specie di guardia del corpo, Perla è attenta a intervenire quando il bambino si caccia in qualche guaio. Come quel giorno di pioggia in cui a causa del traffico impazzito la mamma e Perla sono arrivati in ritardo a prendere Nico a scuola. E lui invece di aspettare si è avviato da solo verso casa, perdendosi però per strada, in lacrime e zuppo di pioggia. Niente paura: Perla, con il suo magico ruggito troverà sicuramente un modo di rintracciare Nico, magari coinvolgendo quel tipo strano che gira in Vespa con un teschio sulla maglietta e sulla custodia della chitarra. E che tutti chiamano il Pirata. Una storia da condividere che racconta il bello dell’amicizia e la capacità di andare oltre i pregiudizi. Dai 3 anni