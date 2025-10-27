Le misteriose affinità che fanno l'amicizia per sempre

LA CAMPANELLA COLOR LUNA. FEDERICO PAGANI; ILLUSTRAZIONI DI MARTINA RINALDI; VERBAVOLANT EDIZIONI; 18 EURO

Lavoro di esordio di Federico Pagani e Martina Rinaldi, questo albo illustrato entra con leggerezza nei meccanismi dell’amicizia. In quei legami fatti di misteriose affinità che durano nel tempo e resistono alla lontananza. Qui protagonista è il gatto Michele, un micione casalingo, goffo e maldestro, che condivide con gli umani di casa una passione per le campanelle, souvenir di viaggi da luoghi lontani. Una passione distruttiva perché lo slalom quotidiano sulla mensola della collezione registra effetti catastrofici. Solo una campanella bianca, color di Luna resiste alle incursioni di Michele, resta intatta. E per chissà quale una ragione tra i due nasce una silenziosa e stravagante amicizia destinata a durare per molto tempo. Finché una notte d’estate i due devono separarsi. Eppure nulla sarà perduto per sempre. Perché l’amicizia, quella autentica e preziosa non si perde nel tempo e nella lontananza. 4 anni

DUE PASSI TRA LE FIABE. TESTI DI HELEN MORTIMER ILLUSTRAZIONI DI GABRIELLA BAROUCH E LARS VAN DE GOOR; TERRE DI MEZZO; 20 EURO

Un volume di grandi dimensioni dalla veste raffinata e preziosa: quasi uno scrigno per custodire otto tra le fiabe classiche più famose di tutti i tempi. Riscritte da Helen Mortimer, esperta editor e autrice di libri per ragazzi, sono accompagnate da illustrazioni spettacolari che combinano le incantevoli fotografie artistiche degli alberi dell’olandese Lars Van de Goor ai disegni delicati dell’artista israeliana Gabriella Barouch. Un mix che crea una cornice di sogno e magia alle otto intramontabili fiabe superstar dei fratelli Grimm e di Andersen come Hansel e Gretel, Cenerentola, Il principe ranocchio, La regina delle nevi, Cappuccetto Rosso, Raperonzolo, La bella addormentata e Il brutto anatroccolo. Un volume che ha già il profilo della strenna. Dai 5 anni

IL MONDO CHE VOGLIAMO. CLÉMENTINE DU PONTAVICE; SUPERBABA; 10 EURO

Si dice che sia il viaggio, non la meta, ciò che conta. Questo libricino è la storia di una gita scolastica che strada facendo allerta la curiosità dei bambini, suscita domande e stupori, interroga gli adulti sullo stato del Pianeta, sui gesti e i comportamenti che ciascuno potrebbe mettere in atto per creare un cambiamento. Con lo zaino in spalla e tanta eccitazione la classe di Leo s’infila sul treno destinazione mare. Quando qualcuno chiede perché non si è scelto l’aereo, ecco che il viaggio diventa l’occasione per una serie di riflessioni sull’ambiente, su ciò che non fa bene al nostro mondo, sulle specie in via di estinzione, sull’esagerato consumo di plastica che finisce poi dispersa in mare. Sui pesticidi che con frutta e verdura arrivano nel nostro piatto e ancora sul dovere di raccogliere e separare i rifiuti. Giganteschi perché massicci sono i consumi. Un libriccino dai contenuti profondi a misura dei più piccoli, che racconta il bello e il dilettevole della scuola all’aperto, fuori dai confini della classe. Dai 5 anni

È AUTUNNO, ORSO. BONNY BECKER; ILLUSTRAZIONI DI KADY MACDONALD DENTON; NORD-SUD EDIZIONI; 13,90 EURO

Un picnic in pieno autunno entusiasma Orso, a cui piacciono l’aria fresca, il vento addosso che scompiglia la pelliccia e addirittura il rumore delle foglie cadenti. Non così Topolino che, solitamente allegro non solo non si presenta all’appuntamento con l’inseparabile amico ma se ne sta appollaiato mogio mogio, sconsolato e tutto solo seduto su un tronco, intristito dal clima autunnale. Con una nuova avventura autunnale torna una delle coppie più amate dai bambini, Orso e Topolino. Personaggi diversissimi eppure amici inseparabili. Qui sono il vento, la pioggia, gli uccelli in partenza, i fiori rinsecchiti a incrementare il malumore di Topolino a cui fanno risconto mille tentativi di Orso di rallegrare l’amichetto. Riuscirà lo scorbutico Orso a consolare e far tornare il sorriso a Topolino? Un nuovo capitolo delle avventure dei due inossidabili amici che aiuta i più piccoli a fare i conti con la tristezza, la risposta alle contrarietà e il potere consolatorio dell’allegria. Dai 3 anni