Dell’arte occidentale il signor Kenobi aveva una conoscenza invidiabile, con qualche punta di eccentricità. Le linee generali erano abbastanza chiare: passione per il Medioevo, con una predilezione per il Romanico, e tendenziale diffidenza per il Manierismo. Entusiasmo, infine, per l’arte contemporanea, nella quale le distinzioni si affievoliscono e i dipinti di Mark Rothko potrebbero anche essere opera di un pittore orientale. In qualsiasi museo, il signor Kenobi riconosceva a colpo sicuro l’iconografia dei santi e i riferimenti agli episodi evangelici, ma non avevo mai avuto modo di comprendere quali sentimenti nutrisse verso il cristianesimo. Probabilmente preferiva non esporsi per non offendermi, ipotizzavo. In una e-mail gli posi la domanda in forma piuttosto esplicita.

La risposta fu cauta, circostanziata e nondimeno evasiva: «Ho letto le Scritture e posso affermare di averne studiata una buona parte – ammetteva –, ma non riesco a persuadermi della verità di un racconto tanto bello. Se mai riuscissi a credere in Dio, mi piacerebbe credere nel vostro Dio di misericordia». La frase finale poteva essere stata dettata dalla cortesia, alle cui risorse il signor Kenobi non mancava mai di appellarsi. Preferisco pensare che in quel momento fosse più sincero del solito.