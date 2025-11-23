La scuola del Palestrina da Roma a Vilnius

La strada che da Roma conduce idealmente a Vilnius è scandita da preziose pietre miliari musicali che risalgono all’epoca tardorinascimentale e che meritano di essere nuovamente portate alla luce; a guidarci in questo lungo viaggio nel tempo e nello spazio troviamo Rodrigo Calveyra e l’ensemble Canto Fiorito, protagonisti del disco intitolato appunto From Rome to Vilnius. Il progetto rivela la sorprendente vivacità culturale che ha caratterizzato la Confederazione Polacco-Lituana a partire dalla fine del Cinquecento, sotto il lungo e illuminato regno di Sigismondo III: un ambiente colto e ambizioso, capace di attrarre molti tra i migliori musicisti attivi nella nostra penisola. Tra il 1595 e il 1649, infatti, tutti i Kapellmeister chiamati a guidare le cappelle musicali della regione provenivano dall’Italia, spesso formatisi nella rinomata scuola romana e in molti casi allievi diretti del sommo Giovanni Pierluigi da Palestrina.

Non a caso è proprio il maestro prenestino – riferimento ideale dell’intero progetto – ad aprire la raccolta con il solenne responsorio per il Mattutino di Natale O Magnum mysterium, a cui fa seguito il Benedicta tu di Tarquinio Merula (1595-1665), che è stato al servizio nei territori polacchilituani per circa 5 anni. Già maestro di cappella presso le Basiliche papali di Santa Maria Maggiore e di San Giovanni in Laterano, Annibale Stabile è stato il primo musicista italiano a ricoprire il ruolo di Kapellmeister presso la Corte dei Vasa – le cui sedi si alternavano tra Cracovia, Varsavia e Vilnius – seguito poi da illustri maestri come Giovanni Francesco Anerio, il rinomato madrigalista Luca Marenzio e Asprilio Pacelli. E le opere sacre presentate nel disco offrono una splendida riconferma, se ancora ce ne fosse bisogno, dell’altissimo livello raggiunto dalla polifonia italiana tra XVI e XVII secolo e della sua profonda influenza sul panorama musicale europeo dell’epoca.