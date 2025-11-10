La riscoperta di Messe e Inni dell’organista del ’600 Fasolo

l direttore Alberto Turco e l’organista Federico Del Sordo ci credono così tanto nel valore e nella peculiarità della musica di Giovanni Battista Fasolo (1598-1664) che – affiancati dai cantori della Nova Schola Gregoriana di Verona – sono ritornati alla sua produzione sacra, questa volta con un interessante cofanetto di ben tre cd. Si tratta di una raccolta di Messe e Inni che completa la registrazione – già avviata con un precedente volume – di una preziosa silloge come l’Annuale (Opus VIII), pubblicato a Venezia nel 1645 (quando il monacocompositore astigiano ricopriva la carica di maestro di cappella dell’Arcivescovado di Monreale), ma le cui opere risalgono a circa una quindicina di anni prima. È sicuramente uno dei più imponenti e significativi compendi di musica per organo a uso liturgico del XVII secolo, che comprende tre cicli “canonici” di Messe ( in Dominicis diebus, in Duplicibus diebus e Beatæ Mariæ Virginis, tutte presenti in questa incisione), insieme con Inni, Mottetti, Magnificat e altri brani in forma libera.

L’opera si fonda sulla prassi esecutiva dell’alternatim, cioè sull’alternanza tra interventi di organo e coro (in tono retto); tuttavia Fasolo non si limita a riprendere lo stylus gravis rinascimentale – dominante, per esempio, nelle opere del sommo Frescobaldi – ma arriva a trasformarlo, almeno per quanto riguarda le impegnative parti strumentali, proiettandolo verso una nuova sensibilità barocca, più dinamica, maggiormente comunicativa e vicina al gusto “moderno”. Ed è qui che si gioca la sfida interpretativa di monsignor Turco e dei compagni di questa sua nuova avventura discografica, che sanno infondere a queste musiche maestosità e brillantezza, mantenendo saldamente l’equilibrio tra solennità e grazia melodica a opere pensate per il contesto sacro, ma che tuttavia – in particolar modo negli Inni (come l’imponente Te Deum e lo sfolgorante O lux beata Trinitas) – sono in grado di coniugare inventiva melodica e ricchezza delle sfumature espressive.