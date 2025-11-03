Roma, estratto vivo (ma gravissimo) l'operaio del crollo della Torre dei Conti

È stato estratto dalle macerie Octay Stroici, l'operaio 66enne romeno coinvolto nel crollo di una parte della Torre dei Conti ai Fori Imperiali. L'uomo - in gravissime condizioni e in pericolo di vita - è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo circa 11 ore. Al lavoro circa 140 pompieri. Un lungo applauso l'ha accolto quando è stato estratto dai vigili del fuoco. L'uomo è stato caricato su un'ambulanza che è stata scortata fino al policlinico Umberto I.

«Le condizioni sembrano serie ma poi verranno valutate, è stato portato in ospedale dopo essere stato stabilizzato», ha raccontato il prefetto di Roma, Lamberto Giannini. «La situazione è di prognosi riservata, ora speriamo tutti che ce la possa fare», ha aggiunto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Che ha voluto sottolineare «la professionalità, la dedizione e il coraggio» dei Vigili del fuoco che hanno lavorato per soccorrere l'uomo.