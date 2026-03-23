Referendum: il No in vantaggio al 54%
A due terzi di scrutinio il No al 54,3 e il Sì al 45,6%. Affluenza record al 59%. Meloni: «Andiamo avanti. Onoreremo il mandato».
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Aggiornamenti
March 23, 2026
Vittoria chiara del No al referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia. Un risultato già chiaro dai primi instant poll di Youtrend per Sky Tg24, che indica il No al 49,5-53,5% e il Sì al 46,5-50,5%. Anche Swg nel suo primo exit pool dà in vantaggio il no, con la forbice del 47-51% per il Sì e il 49-53% per il No. Al di là del risultato finale, un dato significativo è l'affluenza molto alta (la più alta di un referendum su due giorni) che già ieri sera alle 23 era del 46%, arrivato vicino al 60% a urne chiuse. La premier interviene in un videomessaggio: «Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione».
11 minuti fa
Meloni: andiamo avanti per onorare mandato
«Gli italiani hanno deciso. E noi rispettiamo questa decisione. Andremo avanti, come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, determinazione e rispetto verso il popolo italiano e verso l'Italia». Così la premier Giorgia Meloni pubblicando un videomessaggio sui social dopo i risultati del voto. «Resta chiaramente il rammarico - aggiunge parlando all'aperto, con una siepe alle spalle - per un'occasione persa di modernizzare l'Italia ma questo non cambia il nostro impegno per continuare con serietà e determinazione a lavorare per il bene della nazione e per onorare il mandato che ci è stato affidato. Andremo avanti come abbiamo sempre fatto, con responsabilità, con determinazione e soprattutto con rispetto verso l'Italia e verso il suo popolo».
20 minuti fa
Landini: nuova primavera per il Paese
Si è dimostrato che la Costituzione non va cambiata, non va stravolta, ma va applicata. È un messaggio di unità. Visto questo bellissimo risultato, questa bellissima giornata, noi pensiamo che sia anche utile dire a tutti quelli che vogliono festeggiare con noi che verso le 18-18.30 possiamo ritrovarci a piazza Barberini. È cominciata una nuova primavera nel nostro Paese», così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dal Comitato società civile per il no al referendum riunito al Centro congressi Frentani a Roma, sottolineando «la grandissima partecipazione al voto» e «la difesa dell'autonomia e dell'indipendeza della magistratura».
24 minuti fa
Lupi: il governo va avanti
«Mi sembra che in base a questo dato, anche con un'ampia partecipazione, la maggioranza degli italiani, rispetto ad un cambiamento o alla paura del cambiamento o a conservare le cose anche se non funzionano, scelga la seconda strada. Non credo che ci siano delle conseguenze politiche per il Governo, ma delle riflessioni per spingerci ad andare avanti per cambiare l'Italia», ha affermato il presidente di Noi noderati, Maurizio Lupi, commentando il risultato del referendum costituzionale.
28 minuti fa
Zanon: «Ce l'abbiamo messa tutta, no rimpianti»
«Credo che, in termini di analisi, alle quattro del pomeriggio di una giornata così complicata, difficilmente possiamo andare oltre nel dire che ce l'abbiamo messa tutta», è il commento del presidente del Comitato "Si' Riforma" Nicolò Zanon, secondo il quale «alcune battaglie sui diritti dei cittadini andranno riprese in altra forma, vedremo come. Però - ha aggiunto - nessun rimpianto e nessuna critica anche al modo molto generoso con cui abbiamo condotto noi la nostra battaglia».
30 minuti fa
A 10mila sezioni scrutinate il No in vantaggio al 54%
Primi dati definitivi diffusi su Eligendo. Quando sono state scrutinate 10mila sezioni su 61mila si allarga la forbice nel risultato con il No che supera di poco il 54% e il Sì che si ferma al 45%.
30 minuti fa
Renzi: ora Meloni prenda atto e ascolti il popolo
«Quando il popolo parla, cara Meloni, devi ascoltare. Io non voglio suggerire a Meloni cosa fare lei, ma so che cosa si prova quando si perde un referendum costituzionale», dice il leader di Italia Viva, Matteo Renzi. «Quando ho perso il referendum io ho perso tutto, ho lasciato tutto - ricorda - Meloni farà quello che crede ma per prendere atto di un referendum costituzionale ci vuole coraggio. Se non ascolti la voce del popolo è da Don Abbondio. Perdere e dire "non era la nostra legge", dopo che hai occupato tutte le trasmissioni televisive, tutte, perfino andando da Fedez. Quando il popolo parla, il palazzo deve ascoltare».
38 minuti fa
Bachelet: vittoria come quella della lotta partigiana
«Sembra proprio che il no abbia vinto, io sono molto contento» di questa «battaglia per la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura». Sono contento - ha aggiunto Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No - e «penso sia una vittoria come quella della lotta partigiana o del referendum con pochissimo margine tra monarchia a Repubblica e non per noi ma anche per tutti quelli del Si, perché è una garanzia per tutti i cittadini e tutti saranno contenti nel lungo periodo che abbia vinto il no».
circa un'ora fa
Conte: «Ce l'abbiamo fatta!»
«Ce l'abbiamo fatta! Viva la Costituzione!», non nasconde la sua soddisfazione il leader del M5s Giuseppe Conte che interviene tra i primi leader di partito usando i social, in particolare X
circa un'ora fa
Prima proiezione Opinio-Rai, il No in vantaggio al 53,1%, il Sì al 46,9%
Prime proiezioni su dati reali di Opinio Rai, il Sì si ferma al 46,9% e il No al 53,1%. Affluenza record al 59%
circa un'ora fa
Parodi si è dimesso da presidente dell'Anm
Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende la decisione è stata giustificata da "motivi personali e familiari". Parodi ha comunicato pochi minuti prima delle 15 la decisione al Comitato direttivo centrale dell'associazione. «Le dimissioni decise sabato per gravi motivi familiari - spiega - e assolutamente non legate al referendum».
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