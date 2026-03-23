Referendum: il No in vantaggio al 54%

38 minuti fa

Bachelet: vittoria come quella della lotta partigiana

«Sembra proprio che il no abbia vinto, io sono molto contento» di questa «battaglia per la difesa dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura». Sono contento - ha aggiunto Giovanni Bachelet, presidente del Comitato Società Civile per il No - e «penso sia una vittoria come quella della lotta partigiana o del referendum con pochissimo margine tra monarchia a Repubblica e non per noi ma anche per tutti quelli del Si, perché è una garanzia per tutti i cittadini e tutti saranno contenti nel lungo periodo che abbia vinto il no».