Il silenzio con cui sono state accolte le parole della seconda carica dello Stato su Consulta e legge elettorale certifica lo smarrimento innanzitutto della maggioranza. La richiesta del Pd di un intervento di Meloni per chiudere il caso

L’impatto dell’uscita spericolata (la più recente di una serie) del presidente del Senato Ignazio La Russa sulla Corte costituzionale sembra ben riassunta nell’imbarazzo del vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani: «Non devo commentare le parole di La Russa. Aspettiamo la decisione della Consulta, poi si vedrà». Nel merito, nulla. Però il putiferio sollevato da quello che ha tutto l’aspetto dello sgarbo istituzionale, sfuggito al titolare della seconda carica dello Stato venerdì sera alla Versiliana, non è ignorabile. Eccolo: se la Consulta, valutando la nuova legge elettorale, cancellerà o attenuerà l’obbligo per le coalizioni di indicare il candidato premier - ha detto La Russa - darebbe «un indebito aiuto alla sinistra» e quindi commetterebbe «una violazione della Costituzione».

Difficile uscirne, dopo aver ipotizzato che la Corte costituzionale possa infrangere la Costituzione. Così ieri, nel bel mezzo del muro di dichiarazioni inorridite dei partiti delle opposizioni, è venuto in soccorso del presidente del Senato un “interprete” del suo pensiero, il deputato Riccardo Zucconi di Fratelli d’Italia, secondo il quale «assistiamo all’ennesima mistificazione della realtà messa in atto dagli esponenti della sinistra» perché in realtà La Russa «si è limitato a constatare un dato politico evidente a tutti: un’eventuale modifica della legge elettorale che eliminasse l’indicazione del candidato premier finirebbe oggettivamente per agevolare la sinistra».

Chiarissimo, secondo lo stesso presidente del Senato, che accetta volentieri l’interpretazione autentica del suo pensiero da parte di un collega di partito, tanto da far trapelare da «fonti» a lui vicine «la piena adesione a quanto dichiarato» da Zucconi, il quale tra l’altro aveva aggiunto che «trasformare questa analisi in un attacco alla Consulta è una vera e propria fake news».

Come se «indebito» e la «violazione» della Carta non fossero stati pronunciati. Niente affatto convinta, la segretaria del Pd Elly Schlein parla di «inaccettabile intimidazione» del presidente del Senato ai giudici costituzionali. «Indebita ingerenza», aggiunge il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, secondo il quale «La Russa ha confessato che hanno fatto la legge elettorale per colpire il campo progressista e favorire la loro auto-perpetuazione sulle poltrone». Peppe De Cristofaro di Avs non ha dubbi: sono in gioco «la tenuta della democrazia nel nostro Paese, l’equilibrio e il rispetto dei poteri dello Stato».

Indignato anche Osvaldo Napoli di Azione, perché «le affermazioni del presidente del Senato hanno sollevato dubbi sulla natura di garante degli equilibri costituzionali prevista per la Consulta». A questo punto, incalza il capogruppo dem a Palazzo Madama Francesco Boccia, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dovrebbe chiarire «sin d’ora che ogni pronuncia della Consulta sarà rispettata, indipendentemente dalla convenienza politica della maggioranza». Del resto, aggiunge Riccardo Magi, «l’incostituzionalità» della riforma elettorale voluta dalla maggioranza e dal Governo «è plateale, ecco perché La Russa ha sferrato questo inusitato attacco a scopo intimidatorio verso la Corte».

Ma la considerazione del segretario di Più Europa punge nell’orgoglio Fratelli d’Italia, che ribatte di lì a poco con il senatore Raffaele Speranzon: «Povero Magi, nella foga di attaccare il presidente La Russa non si accorge in realtà di aver vibrato un colpo, ed anche bello pesante, al capo dello Stato. Infatti, quando scrive che l’incostituzionalità della legge elettorale è palese, viene automatico supporre che allora secondo lui il presidente Mattarella ha firmato una norma che viola la nostra Costituzione».

Ma in mezzo al nuvolone delle polemiche causato da La Russa, una cosa appare sicura: quando lo Stabilicum arriverà al vaglio della Consulta, troverà i riflettori già accesi da un bel po’.

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