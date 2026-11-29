Circa 17mila abitanti in 5 amministrazioni e 3 diocesi si sono uniti nella stessa rete elettrica della Comunità energetica rinnovabile solidale Elyon. Destineranno il 35% degli investimenti statali in progetti sociali. «Nessuno dovrebbe scegliere tra accendere la luce e fare la spesa»

Uniti dalla stessa rete elettrica, circa 17mila abitanti nella Sicilia sud-orientale condivideranno l’energia del sole fornendo al contempo un aiuto concreto alle persone più fragili del territorio. È questo il proposito di Elyon, . È questo il proposito di la Comunità energetica rinnovabile solidale (Cers) presentata ieri a Mineo in provincia di Catania , che lega cinque Comuni, tre Province e tre Diocesi allo stesso impianto rinnovabile di prossimità. Da regolamento, parrocchie, imprese e amministrazioni destineranno il 35% dell’incentivo statale riservato alla Comunità a progetti sociali e ambientali per il territorio. «Vogliamo fare comunità – spiega Elyon in una nota –, consumando l’energia del sole insieme e in modo intelligente, perché il beneficio arrivi prima a chi ne ha più bisogno e favorisca la crescita del nostro territorio».

Come funziona la Comunità energetica solidale

Il meccanismo è semplice. Famiglie, enti e aziende che aderiscono alla Cers condividono l’energia prodotta da un unico impianto rinnovabile – solare, nel caso di Elyon – presente sul territorio, senza dover cambiare contratti con i propri fornitori. Lo Stato, poi, riconosce alla Cers – e ai suoi soci – un incentivo ventennale alla Comunità. Soldi che, secondo un patto sociale, Elyon ha deciso di ripartire tenendo conto delle esigenze delle fasce più fragili del territorio: il 40% è destinato a chi produce l’energia e sostiene i costi dell’impianto, il 35% a progetti sociali e ambientali e il 25% ai soci che consumano.

Il territorio coinvolto

Si genera, perciò, una nuova unità territoriale definita dalla rete elettrica che alimenta le città. I Comuni coinvolti sono quelli di Mineo, Vizzini, Licodia Eubea, Buccheri e Monterosso Almo. Le diocesi quelle di Caltagirone, Siracusa e Ragusa. Le famiglie di questo territorio che si assoceranno a Elyon faranno riferimento a un unico impianto fotovoltaico, già attivo, che si trova presso il fondo Camuti, un terreno nel territorio di Mineo. A loro, l’associazione ha chiesto di «parlarne in Comune, in parrocchia e nelle associazioni, ospitare incontri informativi e, soprattutto, segnalare le famiglie che hanno più bisogno».

A fare la differenza, infatti, rispetto a una Comunità energetica tradizionale, è la vocazione solidale della Cers. I soci non stipulano contratti di utilità, ma patti sociali tra abitanti dello stesso territorio. Il valore non è distribuito solo tra chi partecipa alla Comunità energetica, ma è esteso anche al territorio grazie al finanziamento di progetti sociali. E il risparmio non è individuale, ma condiviso e reinvestito in progetti ambientali che diano benefici di lungo termine.

La ricerca dei soci

Elyon è nata dall’investimento di tre realtà: la Srl agricola “Terre Future”, la diocesi di Caltagirone e la Fondazione istituto di promozione umana “Monsignor Francesco di Vincenzo”. Ma l’obiettivo dell’associazione ora è raggiungere 300 soci, in ambito privato e pubblico, individuali o collettivi. «I nostri valori sono la solidarietà, l’impatto sociale e la comunità – spiega Elyon in una nota –. Nessuno dovrebbe scegliere tra accendere la luce e fare la spesa». Per questo, anche la diffusione della Cers è affidata più al “passaparola” che al marketing digitale. «Le persone non si fidano di un annuncio – continua Elyon –. Si fidano del sindaco, del parroco, di chi guida un’associazione, un patronato, un condominio, un ufficio. Sono loro i primi ambasciatori di Elyon nelle cinque città della Comunità energetica».