Avvento. Tempo di grazia, tempo di attesa, tempo di novità. La magia inizia a fare capolino. Il “ Dono”, ha finalmente potuto realizzare il sogno eterno. È diventato uomo come gli uomini di cui era innamorato dalla notte dei tempi. I cieli stanno per essere squarciati. Un assurdo, lo so, me ne rendo conto. Per chi non riesce ad aprire il cuore all’altro, il dono è sempre un assurdo. Ognuno si tiene ben strette le sue cose. Anzi, c’è chi tenta di scippare agli altri le cose che non gli appartengono. Costringerlo a credere che in un mondo bellicoso, avaro ed egoista ci sono persone che trovano gioia nel dare e non nel ricevere è impresa faticosa. Occorre che cambi prospettiva. Che inizi a guardare con gli occhi del cuore. Che sappia farsi piccolo con i piccoli, malato coi malati, barbone coi barboni. Sabato sono stato a fare visita a Giovanni, un fratello affetto dalla Sla. Era sereno. La famiglia gli sta accanto. Il dramma c’è, lo vedono tutti, ma solo chi lo ama coglie sfumature che i frettolosi lasciano andare perdute. Gli occhi del cuore vedono l’invisibile. Tu guardi il seme che marcisce, io già contemplo il fiore che sta per nascere. E ne sento il profumo.

Avvento. La tirannia del presente si apre a un futuro senza più passato. Cristo viene. Gli corro incontro. Gli getto le braccia al collo come facevo con il babbo quando tornava dal lavoro. La logica algida non basta. “L’essenziale è invisibile agli occhi”. Vero. Siamo caduti in una trappola. Un tranello illogico che non molla la presa. Abbiamo dato alle cose un potere che non hanno. Le abbiamo innalzate sul trono. Le abbiamo adorate. Le abbiamo deificate. Ed esse, sarcastiche, ci prendono in giro. Hanno ragione, non ci hanno mai promesso niente. Ciò che mette a tacere il ventre non potrà mai rallegrare il cuore. Il denaro costa caro. Più di quanto gli ingenui possono credere. Costa tempo e il tempo sono io stesso che vado disvelandomi e consumandomi. L’Avvento ci richiama all’essenziale. Di tutto posso fare a meno ma non delle persone che mi amano. Ma l’amore si rifiuta di morire e invece l’uomo muore, dicono gli stolti. La verità è che l’uomo è eterno come eterne sono le mani di chi lo ha plasmato. Viene Dio in casa sua. «Non abbiate paura» gridò il Papa polacco. «Spalancategli le porte» ci suggerì, rileggendo per noi il Vangelo. Beati coloro che lo presero sul serio. Che non si fermarono agli applausi. Che si incamminarono per il sentiero che andava tracciando. Beati coloro che in questi venti secoli hanno fatto spazio a Cristo. Si sono fatti da parte per dargli il primo posto. “Ubi maior minor cessat”. So che alcuni miei compagni di avventura temono questa che considerano una sciagura. Se Dio c’è mi rimpicciolisce, mi annulla. Niente di più falso. È vero il contrario. Sono poca cosa, tutti siamo poca cosa, non sappiamo nemmeno che avverrà tra un minuto. Signore mi fa grande. Mi fa eterno. Mi sazia di amore vero, amore che non invecchia, amore che non muore.

Avvento. Cristo viene e rafforza in noi la volontà di non cedere, di non rassegnarci, di non scoraggiarci. Viene a rinnovare la terra e chi la abita. Cristiani, facciamo un passo avanti. Vogliamo davvero mettere fine a queste guerre infami? Facciamo la pace con coloro con i quali la polvere dell’incomprensione ha tracciato uno steccato. Desideriamo essere compresi? Sforziamoci di capire l’altro. Coraggio, andiamo oltre. Mi getto ai tuoi piedi, Signore. Non per sciocca piaggeria, ma perché ho sete di capire, di amare, di essere amato. Io non so come fanno le stelle e i buchi neri a galleggiare attorno a me. Da bambino non capivo come aveva fatto il fratellino di Gianni a entrare nel pancione della sua mamma. L’ho capito dopo. Come sarà l’eternità? Lo saprò al momento opportuno. Mi fido. So solo che Pinuccio, appena nato, mi affascinava. Lo amavo. Lo coccolavo. Ho sete di verità. E la Verità si capisce solo con la logica dell’amore. Bando alla pigrizia. Alziamoci. Corriamo incontro al Signore che viene. Inebriati di amore riusciremo ad amare anche chi ancora non sa o non vuole amare. Buon Avvento.