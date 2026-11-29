«Per 13 anni ho abitato in un palazzo dove non sapevo nemmeno chi fosse quello del piano di sopra. Qui invece ci conosciamo tutti». Forse il segreto di 5Square, il quartiere di housing sociale inaugurato nel 2022 al Vigentino, prima periferia di Milano, è tutto qui. Milleduecento persone distribuite in cinque edifici, impegnate nel costruire una vera comunità: ci si incontra nella piazza centrale per far colazione insieme al bar bistrot, oppure semplicemente per fermarsi a fare due chiacchiere prima di imboccare l’ascensore. «Il valore aggiunto del vivere qui lo misuri con i minuti che ci metti a tornare a casa - spiega Mariana Radeanu, vicepresidente dell’associazione degli abitanti-: incontri un vicino e l’orologio scorre senza che te ne rendi conto». Ma non è tempo perso, bensì guadagnato.

Quasi una rivincita sui tre decenni di abbandono in cui è rimasta immersa la zona, prima che Near Sgr decidesse di rigenerare gli scheletri di cemento tirati su dal gruppo Ligresti e rimasti incompiuti. Dovevano ospitare uffici, Near Sgr li ha usati per attuare il suo progetto di edilizia sostenibile, messo a punto con Fondazione Housing Sociale: 468 appartamenti in tutto, 304 dei quali affittati a canone agevolato, di cui 25 destinati a servizi residenziali gestiti da 10 associazioni. Può capitare che dalla porta accanto esca una mamma sola, oppure una persona con fragilità psichica. Immerse in un contesto dove la socialità diventa il miglior antidoto alla solitudine urbana, riescono ad allontanarsi dalla marginalità che ne corrodeva l’esistenza. A 5Square c’è spazio per tutti, soprattutto per chi ha voglia di uscire dal guscio: feste e corsi nella grande sala comune, un parco giochi immerso nel verde, corsi di fitness e zumba, karate per i bambini che rimbalzano sui tatami. Una realtà viva e vivace, che risalta ancora di più accanto alle enormi carcasse di cemento armato che ancora restano da recuperare. C’è l’idea di riutilizzare anche quelle, per rilanciare un altro spicchio di periferia. Per ora però restano lì. Viste dall’orto comune sbocciato sul tetto di uno dei cinque condomini, appaiono come spettri delle speculazioni passate, che hanno coperto di cemento ettari di verde. Il contrario di 5Square, sorto senza consumare un centimetro di suolo in più.

Guardarsi indietro, però, è un esercizio che qui non interessa a nessuno: si preferisce guardare avanti, aggrappandosi a relazioni che crescono spontaneamente, zappando insieme la terra. «Quest’estate abbiamo raccolto i meloni, poi li abbiamo gustati tutti assieme» raccontano Pina Piscopo e Mariella Crisalli, appassionate custodi di frutta e verdura a metro zero, coltivate insieme ad altri inquilini. Condividere, da queste parti, è diventata un’abitudine: si pranza nella cucina comune, si organizzano cene etniche dove ognuno porta i suoi piatti tipici. L’inclusione vien mangiando, come l’appetito. Ne beneficia la convivenza civile: la conflittualità è prossima allo zero, per due motivi. Per prima cosa, il progetto è stato avviato come se fosse una start up: la Fondazione Housing Sociale ha coinvolto i futuri abitanti in incontri formativi ancora prima del trasloco nelle nuove abitazioni. «Abbiamo illustrato le opportunità offerte dall’abitare collaborativo e dall’utilizzo degli spazi comuni, creando le condizioni per coinvolgere attivamente gli abitanti, accompagnandoli in un percorso di formazione e sperimentazione di iniziative concrete e fornendo loro gli strumenti necessari per assumere un ruolo attivo e responsabile nella vita della comunità» sottolinea Roberta Conditi, che per Fhs ha accompagnato le varie fasi del progetto.

Il secondo motivo si chiama “Gestore sociale”: in pratica una sorta di amministratore, che però è presente in loco con uno sportello e non si limita a inviare le spese di condominio, ma affianca i residenti nelle piccole e grandi problematiche quotidiane, dalla segnalazione di un banale guasto alla difficoltà nel pagare l’affitto. In più, segnala anche eventuali opportunità lavorative. L’obiettivo è affrontare e risolvere le questioni in modo condiviso, prima che si trasformino in problemi più complessi. Una filosofia che ha fatto breccia, trasformando 5Square in una sorta di villaggio 4.0, dove anche i social network contribuiscono a cementare i rapporti: ci sono le chat di scala, dove chiedere se qualcuno ti aiuta a cambiare una lampadina, ma anche i gruppi dove si segnalano eventi e iniziative.

L’unione fa la forza anche nel rapporto con servizi e istituzioni: è stato su richiesta degli abitanti che l’Atm ha portato a pochi metri la fermata del bus 34. Il quartiere non è un’isola nel nulla, anzi: è pienamente inserito nel contesto del Vigentino, i cancelli restano aperti fino a sera e chiunque può entrare. Magari per fermarsi a prendere un caffè al Bum, il bistrot solidale dell’associazione Impronta che organizza laboratori di cucina, propone menu con prodotti di filiera locale e, soprattutto, promuove l’inclusione lavorativa di persone fragili. La solidarietà è scritta nelle fondamenta del progetto, che si pone come modello da replicare anche in altre realtà. «Se devo assentarmi mi basta un messaggio per chiedere a qualcuno se mi tiene il gatto» dice una signora. La fiducia si costruisce anche così, direttamente sul pianerottolo.