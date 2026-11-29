Ci sono congedi che diventano lezioni, e ce ne sono altri che restano come una consegna affidata a chi rimane. Lunedì sera La7 ha mandato in onda Saluto di un maestro , la puntata che Corrado Augias aveva costruito nelle ultime settimane di vita, sapendo che sarebbe arrivata al pubblico quando lui se ne sarebbe già andato. Dentro quel testamento televisivo c’è un frammento che merita di essere custodito, il dialogo con il cardinale Matteo Zuppi. Due uomini lontanissimi nel registro della fede, l’uno laico per vocazione e per mestiere, l’altro pastore di una Chiesa che Augias ha sempre interrogato con rispetto e senza sconti, eppure vicini, quasi simbiotici, nel modo di stare dentro la vita, di attraversarne le tensioni, di cercarne il senso e il valore.

Una conversazione tra due persone che non nascondevano l’affetto reciproco, e che proprio per questo hanno potuto dirsi la verità. Augias pone la domanda più radicale, quella che porta con sé il peso di una biografia e di una malattia. «Eminenza Zuppi, lei riconosce a me il diritto di decidere, io da solo, con la mia lucida volontà finché dura, il momento in cui me ne voglio andare?». A riascoltarla colpisce la forma prima ancora del contenuto. Augias avrebbe potuto rivendicare, proclamare, porre la questione in termini di principio astratto. Sceglie invece di rivolgersi a una persona, quel «lei riconosce a me» che attribuisce all’interlocutore un’autorevolezza che va oltre il ruolo, l’autorevolezza di chi ha titolo a rispondere perché ha condiviso un tratto di strada. Persino nell’affermazione più netta dell’autodeterminazione si annida così un bisogno di relazione, il desiderio di essere visti da qualcuno mentre si decide di sé. La risposta di Zuppi spiazza perché rinuncia a ogni scorciatoia. Il cardinale avrebbe potuto rifugiarsi nella dottrina o, all’opposto, cedere alla tentazione di una concessione compiacente. Risponde invece con un gesto, «vieni qua, parliamo ancora un po’, abbiamo tante cose da dire», e poi con una promessa, «per me lei è importante. Non la lascerei da solo». È il registro del padre e del fratello insieme, la mano tesa che precede ogni argomento e che indica dove stia la vera risposta, nel cogliere la grandezza della vita senza pretendere di cancellarne il limite. Prima della norma viene la prossimità, prima del giudizio viene la presenza. In un tempo che abbiamo imparato a chiamare società della solitudine, quelle parole ricordano che il contrario della libertà raramente coincide con il vincolo, e assai più spesso con l’abbandono.

C’è un dettaglio che rende la scena ancora più eloquente. Augias aveva raccontato giornate in ospedale con il dolore curato dai farmaci e tuttavia vuote, sempre legate a una macchina, e aveva detto con franchezza che quella non era la vita che voleva vivere. Zuppi a quella macchina contrappone una mano, una parola, del tempo da condividere, cioè le uniche cose che nessun dispositivo, per quanto sofisticato, potrà mai restituire. Augias, nella stessa puntata, apprezzava l’impostazione umanistica con cui Leone XIV legge il nostro tempo, e la Magnifica humanitas trova qui la sua traduzione più limpida. Un’umanità magnifica è quella che nasce dall’umano, che non si nasconde e porta la propria identità fino in fondo. Nessuno dei due ha annacquato le proprie convinzioni per incontrare l’altro, e proprio perché ciascuno è rimasto fedele a sé le loro strade hanno potuto incrociarsi, lì dove si incrociano per tutti, davanti alla domanda sul senso del vivere e del morire.

Resta una gratitudine doppia. Grazie a Corrado Augias per il coraggio di portare la propria domanda fino all’ultima soglia, senza addomesticarla, e grazie a Matteo Zuppi per la testimonianza di uno sguardo autenticamente umano, capace di accogliere senza possedere e di restare senza giudicare. Quei pochi minuti mostrano che un’altra conversazione è possibile, fatta di ascolto, di affetto dichiarato, di verità dette con dolcezza. Mostrano anche che la distanza delle appartenenze, quando è abitata da persone vere, si trasforma in una risorsa e smette di essere un muro, perché obbliga ciascuno a dare ragione di ciò in cui crede guardando negli occhi chi crede altrimenti. È da qui che si può ripartire, perché ogni domanda estrema chiede anzitutto qualcuno disposto a restare. L’umano è magnifico quando nessuno resta solo davanti alla propria domanda.