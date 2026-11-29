Lo scorso 23 novembre Wall Street ha ufficialmente stabilito il valore di una persona nel tempo dell’Intelligenza artificiale: 952 miliardi di dollari. Tanto ha guadagnato Nvidia con il ritorno di Jensen Huang alla sua guida. Una cifra mostruosa, che non premiava la carica, l’azienda o gli affari. Premiava lui: l’uomo, quotato con l’esattezza che si riserva al tartufo bianco. Per tutti gli altri il prezzo si fa all’ingrosso, come nelle offerte del discount. Si parla di mansioni, competenze, categorie a rischio. C’è chi annuncia l’Apocalisse e chi promette l’Eden della produttività. All’atto pratico, però, l’inferno e il paradiso usano lo stesso foglio Excel. Una colonna per i posti che spariranno, una per quelli che nasceranno. In fondo, il totale.

Può benissimo essere che il conto si chiuda in attivo. In passato le grandi rivoluzioni tecnologiche hanno aperto interi settori che nessuno avrebbe saputo immaginare e, con le politiche giuste, contribuito a diffondere il benessere. Nulla vieta che accada ancora. Ma rallegrarsi per un saldo è un lusso che può permettersi chi tira le somme, non chi viene contato. A chi perde il lavoro poco importa essere un decimale nelle statistiche sull’occupazione. Quello che vede è il suo mondo che crolla per intero, l’unico che ha, fatto di una famiglia, una casa con relativo mutuo, una comunità, qualche progetto per gli anni a venire. L’impiego ne era il pilastro meno romantico e il più portante. Che altrove nascano due posti nuovi è un’ottima notizia per l’economia. Per lui vale quanto le previsioni del tempo di un’altra città.

La selezione, d’altra parte, ha sempre funzionato così. In natura come nei mercati, per ogni specie che prospera c’è qualche esemplare che soccombe. La novità è la rapidità con cui cambiano i requisiti per sopravvivere. La competenza che ieri garantiva il posto oggi è diventata una funzione gratuita dell’ultimo software. A questa velocità, nessuno sa chi sarà il prossimo a essere scartato. Anche chi si fida delle previsioni più rosee deve mettere in conto che le cose vadano bene per quasi tutti, e che in quel “quasi” finisca proprio lui. In tal caso dovrà cavarsela da solo. Per decenni ci siamo esercitati a trattarci come imprese, investendo su di noi, valorizzando il nostro capitale umano e lucidando il profilo LinkedIn. Ora, oltre a essere imprenditori di noi stessi, potremmo dover fare anche da stato sociale. Di giorno si cerca lavoro, la sera si segue un corso online per imparare a cercarlo meglio. Se poi l’operazione fallisce, il colpevole è già bell’e pronto: non siamo stati abbastanza veloci, flessibili, aggiornati, resilienti. Pubblico ministero, imputato e giuria coincidono nella stessa persona. Un perfetto risparmio di personale.

C’è, va detto, chi in questo spazio di possibilità nuota con naturalezza. Cambia lavoro come si cambia operatore telefonico, vede in ogni trasformazione un’occasione e considera la stabilità l’anticamera della noia. Non ha torto: per molti la mobilità è stata davvero una fortuna. Il guaio è che il gioco non prevede un fischio finale. Ogni vittoria vale fino al prossimo aggiornamento, e ogni versione invecchia più in fretta della precedente. È difficile tenere il passo senza mai tirare il fiato, soprattutto quando a casa c’è chi conta su di te. Si può vincere a lungo, con intelligenza e talento. Non si può vincere sempre. Nascono così le nuove paure della nostra epoca. Diffuse e solitarie al tempo stesso. Le provano in molti, ma ciascuno nel suo recinto, a soppesare le probabilità. In una società di individui, il timore di restare con il cerino in mano diventa il sentimento dominante senza mai maturare in coscienza collettiva. Milioni di calcoli privati finiscono tutti con la stessa inquietudine: «E se il prossimo fossi io?». In passato, quando quella domanda la si poneva insieme, nascevano sindacati, partiti e riforme. Oggi cortei e rivendicazioni faticano a tradursi in progetti e azioni. Gli ansiolitici, in compenso, si possono prendere da soli. Huang è la prova vivente che il sistema sa ancora riconoscere il valore di una persona, quando gli conviene. Per riportarlo al suo posto si sono mossi investitori, consiglio di amministrazione e perfino il presidente degli Stati Uniti. Tutti gli altri, quanto valgono, devono stabilirlo per conto proprio, la sera, tra l’estratto conto e una casella di posta dove troppo spesso l’unica risposta è la conferma automatica di ricezione del curriculum.