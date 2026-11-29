Da Madrid a Parigi, complici le elezioni, il quadro per la Commissione Ue potrebbe presto complicarsi, accentuando la solitudine della presidente, come è già accaduto negli Usa con Trump. La verità è che il mondo è cambiato molto più in fretta di quanto abbia previsto Bruxelles

Forse non tutti sanno che l’espressione “lame-duck” (letteralmente “anatra zoppa”) nacque nella Borsa di Londra del Settecento per indicare gli operatori finanziari falliti che non riuscivano a pagare i debiti. Oggi il soprannome viene usato in politica per definire un leader o un organo istituzionale con potere limitato o indebolito, spesso a fine mandato o senza maggioranza. Ben pochi, invece, sanno come la fantasia giornalistica potrebbe definire la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen che, dopo il voto di oggi a Madrid (se i sondaggi della vigilia saranno confermati), rischia di trovarsi in una situazione analoga. Forse dovrebbe essere coniato un neologismo più “Old Continent” per usare la definizione restaurata dall’attuale anatra zoppa che vive alla Casa Bianca, Donald John Trump.

Per ricapitolare, il Consiglio Europeo aveva indicato l’ex ministra tedesca il 27 giugno 2024 (prima del voto finale al Parlamento del 18 luglio 2024) per succedere a sé stessa nel secondo mandato al palazzo Berlaymont di Bruxelles. Ma oggi Ursula von der Leyen rischia di non trovarsi a dialogare con la maggioranza dei leader saliti al potere dopo la sua nomina. Con evidenti problemi sia di governo che nei vertici. Non è infatti detto che all’ultimo socialista del Continente, Pedro Sánchez, riesca in Spagna il “miracolo” politico del ribaltamento dei sondaggi compiuto dal suo compagno d’oltreoceano Lula. Senza «l’ultimo e unico progressista», come si è letto in questi giorni su diverse testate europee che ne recitavano già il De profundis, la “solitudine di Ursula” diventerebbe ingombrante soprattutto in ogni riunione del Consiglio Europeo. Che è chiamato ad affrontare, oggi, situazioni molto più intricate di quelle di due anni fa: allora, il conflitto ucraino era la vera emergenza e Trump non aveva ancora vinto per la seconda volta le elezioni in America.

Lo scenario potrebbe complicarsi ulteriormente con la primavera del voto presidenziale che sboccerà ad aprile a Parigi (i guai che affliggono adesso Macron fanno già gioire la destra di Le Pen) e che potrebbe ribaltare la situazione politica attuale. È cambiata del resto la composizione degli “elettori” che nel 2024 portarono alla riconferma di Von der Leyen e l’orientamento dei Paesi fondatori dell’Unione. Oggi ne restano in carica solo tre: Giorgia Meloni e la sua maggioranza, il presidente francese con il pericolosissimo voto incombente, e il lussemburghese Luc Frieden. In Germania il socialdemocratico Scholz se n’è andato lasciando il posto a Merz; in Belgio De Croo ha dovuto cedere il governo al nazionalista fiammingo De Wever; nei Paesi Bassi, dopo l’altalena di tre governi, ora alla guida c’è il centrista Rob Jetten. Lo scenario ai vertici della Ue vede così a sinistra soltanto la premier socialdemocratica danese, Mette Frederiksen, e il laburista maltese Robert Abela. Sul fronte dei conservatori, la linea polacca sull’Ucraina è stata mantenuta dal premier Donald Tusk, mentre sono scomparsi personaggi scomodi come Viktor Orbán, fino all’ultimo fedele alla linea di Vladimir Putin.

Il mondo è cambiato ma l’Europa lo ha fatto molto più lentamente e si trova oggi stretta in una tenaglia: a Oriente da Putin e a Occidente da Trump. Quest’ultimo, sull’Europa, ha scaricato il peso di mantenimento dell’Ucraina invasa privatizzando gli utili ed europeizzando le perdite. Con i dazi tornati di moda a Washington dopo la batosta elettorale incassata dal tycoon alle elezioni di midterm, proprio mentre la crisi energetica trascina quella economica, in Ue si afferma la smania di trasformare il riarmo miliardario (con parte della tecnologia proprio Made in Usa) nell’unica risposta alle minacce. E l’incapacità di trovare altri argomenti ricorda i tempi recenti in cui Bruxelles costruiva attorno all’immigrazione l’immagine di una “fortezza”, una “coesione” inesistente da esibire però a ogni Consiglio. Il mandato di Ursula von der Leyen scadrà fra tre anni, un periodo lunghissimo di governo per una leader e una Commissione Ue che probabilmente zoppicano già da tempo e che sono espressione di una élite politica che, forse, non c’è già più.

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