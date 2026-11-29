

Pensioni e pensionati sono al centro della manovra 2027. Non tanto per il superamento della legge Fornero, storica bandiera della Lega, quanto per la stretta sulle rivalutazioni. In pratica, a partire dal 2027- ha calcolato Il Sole 24 Ore in settimana - i nuovi tetti introdotti sull’adeguamento delle pensioni all’inflazione causeranno una perdita annua compresa tra i 100 euro (per chi nel 2026 aveva un assegno lordo mensile di 2.455 euro) e i 1.723 (per chi oggi arriva a 8mila). Questi numeri valgono poco finché non si avrà la versione definitiva della Finanziaria, ma hanno subito scatenato un’accesa polemica tra la segretaria Pd Schlein e la premier Meloni, con scambi di accuse sul trattamento riservato ai pensionati.

Un Paese da 16 milioni di abitanti

Forse ha ragione la segretaria Cisl Daniela Fumarola, che ieri a Gioia Tauro ha detto che «le pensioni restano il fronte più critico e ingiusto di questa legge di bilancio». Intanto, probabilmente la verità sta nel mezzo, o meglio ancora intorno al tema delle pensioni. Perché ha davvero poco senso concentrarsi su un particolare se si perde di vista il quadro generale di un tema così articolato e complesso, che solo i numeri d’insieme possono aiutare a cogliere nella sua valenza strutturale. A cominciare dal totale dei pensionati, che oggi in Italia sono circa 16 milioni: un Paese nel Paese, con una popolazione più alta del Belgio e poco più bassa dell’Olanda. Come tutti i Paesi, anche quello dei pensionati ha grandi differenze al suo interno, ma l’ultimo rapporto Istat ci ricorda che in media qui dentro “solo” il 5,8% versa in condizioni di povertà assoluta; l’incidenza è più elevata tra le famiglie guidate da un operaio o un’operaia (15,6%), anche di quelle con occupati in genere (7,9%) e ovviamente di quelle con disoccupati (21,3%). In pratica, una famiglia di pensionati ha meno probabilità di finire in condizioni di povertà assoluta: non vuol dire che tutti siano benestanti e che “meritino” di essere penalizzati dallo Stato, ma bastano un paio di elementi qualitativi e quantitativi a capire che il tema delle pensioni - e di una potenziale redistribuzione della ricchezza - non merita di essere dato in pasto alla campagna elettorale.

Il Presidente della Republica, Sergio Mattarella, con Francesco Maria Chelli, Presidente dell'Istat, in occasione della presentazione del Rapporto annuale Istat 2026 e del centenario di fondazione dell'Istituto / Ansa

Anche la Svizzera soffre