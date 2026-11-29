«Per loro non c’era posto nell’alloggio»: è questa la sensazione che i clienti di Federica Peri provano quando scelgono di ricorrere a una professional organizer, perché sopraffatti da un vortice di disorganizzazione da cui non riescono a uscire. I motivi? Consumismo, ferite personali, cambiamenti importanti e, in definitiva, una perdita di benessere. In questa pagina dedicata al tempo di Avvento, che per il rito romano inizia oggi, Peri ci aiuta a entrare nelle dinamiche della società, che tendono a portare via lo spazio che ogni persona e le sue relazioni sentono di meritare. Ad accompagnarla c’è la voce di chi del privarsi del superfluo ha fatto una scelta di vita e, sentendo il bisogno di fare ulteriore spazio a uno stile di vita più contemplativo, ha passato sei mesi nel particolare convento spagnolo del Palancar. Il suo nome è fra Domenico Impagliatelli: senese, medico e frate minore ci spiega perché anche nell’anima sia necessario fare decluttering perché possa diventare uno spazio accogliente per il Signore che viene.

La consulente: «Eliminare non significa rinunciare a qualcosa ma imparare a dare valore»

Nasce come ingegnere biomedico Federica Peri, ma la comunicazione relativa a salute e benessere della persona ha da sempre la meglio sulla sua carriera, fino alla scelta di continuare a mettersi a fianco degli altri come professional organizer. Una professione emergente, arrivata dal mondo anglosassone, di cui l’eccessivo consumismo anche in Italia spinge a sentire il bisogno. «C’è chi si occupa dell’organizzazione del lavoro di aziende o di singoli, chi dello studio dei ragazzi, chi del tempo in famiglia e chi, come me – spiega –, dell’ordine dentro alle mura di casa». È proprio lì che l’avere troppo, il “caos interiore” di ognuno e i cambiamenti della vita (da quelli legati al lavoro alla nascita o alla perdita di un familiare) possono far sentire il padrone di casa un ospite indesiderato. «Il primo passo è l’ascolto privo di giudizio», dice, poi inizia un percorso al termine del quale c’è «una leggerezza per lo spazio fisico e mentale ritrovato». Assieme ai clienti Peri passa in rassegna abiti e utensili da cucina e da lavoro. Si trova davanti ad armadi troppo pieni, «davanti a cui non si sa cosa mettere», od oggetti «di cui si scoprono dei doppioni». È qui che inizia il decluttering, quell’operazione in cui è necessario scegliere cosa lasciare andare e cosa no: «Non si tratta di buttare via ciò che si ha indiscriminatamente – spiega –. Quel che è rotto viene smaltito secondo le regole della raccolta differenziata, il resto viene riciclato, regalato ad amici o parenti oppure a enti caritatevoli o parrocchie che si occupano di famiglie bisognose». E lo spazio ritrovato? Porta con sé anche un tempo ritrovato, dal momento che «meno oggetti richiedono meno tempo per essere rimessi a posto». È così che ordine e serenità permettono di «riscoprire momenti per sé, per le proprie passioni, per la famiglia e per gli amici», ma anche una «predisposizione a dare valore a quello che abbiamo». «Molto spesso si pensa che eliminare ci porti a rinunciare a qualcosa, ma farlo con criterio e consapevolezza arricchisce le persone che scelgono di organizzare le case e le agende». Ordine e chiarezza creano «uno spazio accogliente, che incoraggia a collaborare perché l’ordine rimanga» e portano una lucidità diversa su chi si è e quali obiettivi si voglia perseguire. È il caso di due clienti che «dopo aver riordinato con me gli ambienti di lavoro hanno preso decisioni importanti, dando una svolta a situazioni in cui si trovavano bloccate», racconta Peri. Anche nel periodo prenatalizio di potenziali acquisti compulsivi «essere organizzati dentro casa permettere di sapere benissimo cosa si ha già, di cosa si ha bisogno e cosa sarebbe solo uno sfizio. Il mio consiglio, però – afferma –, è quello di non riempire tutto lo spazio che abbiamo con nuovi oggetti, ma di conservarlo per qualche momento in più con la nostra famiglia, in cui fare assieme un gioco di società o guardare un film, magari natalizio». Per i più piccoli, invece, è tempo di letterine a Babbo Natale: «Prendiamo l’abitudine di passare in rassegna con loro tutti i giochi che già hanno, da quelli rotti a quelli non più adatti alla loro età: può darsi che se ne trovino anche di nuovi o dimenticati – aggiunge –! Fare decluttering li aiuterà a riflettere su cosa scrivere nella lettera: non un elenco di cento doni, ma richieste consapevoli in linea con le loro passioni».

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Il frate minore: «Meno cose, più Cristo». La scommessa di chi punta tutto sulla povertà

In Spagna lo chiamano «el monasterio más pequeño del mundo», «il monastero più piccolo del mondo». La sua parte antica si estende per circa 70 metri quadri nella campagna della provincia di Cáceres, da quando nel XVI secolo fu fondato da san Pietro d’Alcantara, che vi dormiva in una cella talmente stretta da non permettergli nemmeno di sdraiarsi. Attorno oggi si snodano i locali della fraternità dell’Immacolata Concezione, dove fra Domenico Impagliatellisi si è trovato ad abitare per sei mesi, durante un periodo di formazione. «Lì non c’è altro progetto pastorale che quello di vivere da frati, in semplicità», racconta il francescano, medico e studente al quarto anno di teologia, ora al convento di San Lucchese a Poggibonsi, in provincia di Siena. Quella di cui parla è una povertà materiale, che chiede «una vita sobria», ma non solo. «Prima di entrare in convento ho vissuto anche ambizioni e desiderio di primeggiare». Adesso la povertà che sperimenta è quella in cui si scopre Dio nei piccoli gesti, capaci di lasciare a Lui il posto d’onore. «In alcuni nostri conventi si è cercato di dare più spazio a una vita contemplativa in stile francescano, curando la fraternità e seguendo le indicazioni che lo stesso san Francesco ha dato nelle sue regole per gli eremi». Il Palancar è uno di questi. Lì è più evidente quanto Dio si faccia trovare negli aspetti più semplici delle giornate, non si accontenti di un angolino di un cuore caotico e chieda spazio. I frati offrono allora ospitalità a chi cerca un tempo di ritiro, per mettere ordine dentro di sé e, in quell’ordine, rimettere Dio al primo posto. «Mi porto dietro un nuovo rapporto con Lui e l’importanza delle relazioni, assieme al desiderio di vivere la vita francescana con questo stile di preghiera e sobrietà», dice. La dinamica vuole essere la stessa che portò Francesco d’Assisi a scegliere la povertà quando «abbracciando il lebbroso, riuscì a togliere sé stesso dal centro della sua vita e davanti al Crocifisso di San Damiano capì che l’unico che poteva guarirlo dalla ferita dell’egocentrismo era proprio Lui, che si era fatto povero e peccato per noi». Come prepararsi allora al Natale e riscoprire un Dio che si fa tanto piccolo quanto desideroso di spazio e attenzione? «Iniziamo dedicando tempo al silenzio – suggerisce –: oggi viviamo giornate colme di messaggi, immagini e impegni. È un dato antropologico che in passato il silenzio venisse coltivato di più». È questo il primo passo per smette di vivere superficialmente e «a tanti oggi fa paura». «Non dobbiamo considerarlo un tempo vuoto – chiarisce –, ma un tempo che prepara la parola e che può aprire a nuove esperienze: una relazione vissuta a fondo, un libro da leggere o un nuovo spazio di preghiera». Si tratta, per lui, di «iniziare a trovare tempo per perdere tempo: fare scelte di apparente perdita e in queste dinamiche pensare al guadagno che ne abbiamo cedendo quello spazio a Cristo». «Meno cose – scandisce –, più Cristo, che è reale, vivo e presente, mentre a volte lo mettiamo un po’ nell’iperuranio». I rischi da cui stare in guarda? «Quello di non ascoltare la stanchezza del corpo, dando retta all’imperativo di produrre sempre di più che la società ci veicola» e «l’uso disordinato dei social media, progettati per farci passare più tempo possibile sulle piattaforme».