Perché chiamarlo «Albero del dono» anziché «Albero di Natale»? Porsi questa domanda dopo il cambio di nome – che si ripete ogni anno – per l’abete nella piazza del Duomo di Milano non è una provocazione politica, ma un interrogativo serio: non è meglio dire Natale? Il cambio di nome sposta l’attenzione sul «dono», sulla bontà, sulla solidarietà sociale e in fondo dichiara che il contenuto religioso è meno interessante del valore umano e razionale. Ecco, io credo che sia un autogoal. Per stare in tema di alberi, oggi mi pare urgente ricordare proprio la radice religiosa del Natale: nascondendola, stiamo tagliando il ramo sul quale poggia una parte importante della civiltà occidentale; mettiamo le premesse perché questa festa non ci sia più e non ci sia più, così, ciò che può ricordarci la decisività del dono e della solidarietà.

Ci illudiamo di essere razionali, ma proclamando valori importanti senza saper più spiegare da dove ci provengano mortifichiamo la vera ragione. Temo che tutto si ridurrà a emozione o a sentimenti, che possono essere buoni nel giorno di Natale, ma totalmente distruttivi in altri giorni: a noi mancheranno motivi plausibili per distinguere e per giustificare la profonda differenza tra l’egoismo e l’amore. Il Natale tocca le corde del mondo perché va alla radice del più grande bisogno degli esseri umani: amare ed essere amati. Il tempo di preparazione al Natale è definito Avvento (Ad-ventus) per indicare l’«approssimarsi» di Dio, che in Cristo viene a vivere la sua vita in mezzo a noi. E per indicare l’attesa della sua venuta ultima, quando anche i nostri cuori e le nostre libertà si spalancheranno per potersi connettere pienamente all’amore eterno di Dio.

Questa è la vera e vertiginosa notizia del Natale, questa la dignità degli esseri umani, che per questa ragione – non perché lo decidono i manuali di morale – scatena una straordinaria capacità di dono e di apertura agli altri. C’è qualcosa di paradossale e misterioso nella nostra vita: il nostro più grande desiderio è essere amati; eppure l’amore qualche volta ci spaventa e ci difendiamo da esso. Capita con l’amore di Dio, anche se è l’unico capace di far risplendere in profondità chi siamo veramente: noi non siamo definiti dalle qualità che possediamo, non coincidiamo con i successi o con le sconfitte che raccogliamo nella vita, ma siamo noi stessi nello sguardo di amore che Dio ci rivolge. Rimanere vigilanti e in attesa nei giorni di Natale significa fare un salto di qualità e accettare di essere indifesi, almeno per una volta, davanti a questo amore che ci trasforma. Ci realizziamo pienamente se siamo donne e uomini dell’attesa e della vigilanza, facendo attenzione che gli impegni e le fatiche di tutti i giorni – che pur dobbiamo vivere – non catturino la totalità del nostro cuore. Talvolta il lavoro, le relazioni familiari, i nostri impegni a tanti livelli rischiano di essere il tutto della vita. Quando accade, la nostra vita ci appare vuota. Perché c’è tutto, ma non c’è l’Unico necessario.

È folgorante l’immagine usata da Gesù per dire come avverrà la venuta ultima del Figlio dell’uomo: «Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa». Di qui l’esortazione: «Tenetevi pronti perché, nell’ora che non immaginate, viene il Figlio dell’uomo» (Mt 24,43-44). Tutto il Nuovo Testamento riprende la metafora del ladro che viene di notte, nel momento in cui non te l’aspetti. La metafora è interessante perché il ladro fa paura solo quando possiedi beni ai quali sei attaccato: se non hai niente da difendere, nulla di cui essere derubato, non c’è ladro che possa spaventare. Rimanere in attesa e vigilanti è vivere una vita sobria, povera, non attaccata a nulla, per dire che ciò che è essenziale nelle nostre stesse esistenze è la gratuità dell’amore di Dio, è la gratuità del nostro offrirci a lui. Nel 1973 René Habachi si rivolse ai superiori maggiori dei monasteri con queste parole illuminanti: «Bisogna che esseri gratuiti ardano per nulla: per la bellezza del mondo, per lo sguardo di Dio. Occorrono riserve di silenzio, di liberazione totale, di aiuto reciproco disinteressato, di solidarietà nella sofferenza e di canti di ringraziamento. La necessità più urgente oggi è quella della gratuità: sarà più efficace degli impegni politici, delle previsioni economiche e delle rivoluzioni di strutture. Più efficace, perché si colloca alla base di tutte le altre manifestazioni e perché sorge dalla spogliazione degli esseri più poveri della terra. È la gratuità che fornirà agli uomini il solo specchio in cui potranno riconoscersi, scoprendo per mezzo di essa la trascendenza che potrebbe illuminare i loro volti. Non si tratta più d’invocare Dio, bisogna viverlo».

Testo elaborato da estratti dell’ultimo libro del cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, “Aspettavamo un altro Dio - Meditazioni d’Avvento e di Natale” (Queriniana, 176 pagine, 14 euro)

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