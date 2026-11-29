L’incontro di Shenzhen tra Xi Jinping, Trump e Putin ha indignato molti europei. È rimasta vuota la sedia della libertà, ha scritto qualcuno, e, per certi versi, anche quelle della giustizia e della pace. Ma se credono davvero ai valori della libertà, della giustizia e della pace, gli europei non possono limitarsi ad esprimere indignazione: devono tradurla in scelte concrete. Una soprattutto: rafforzare la loro unità. Il vertice di Shenzhen, infatti, ha risposto a un’esigenza reale: quella di una forte iniziativa internazionale nell’attuale caos globale. Lo ha fatto anzitutto a livello di immagine. È partito infatti come un “incontro-specchio”, in cui i tre partecipanti hanno puntato ad ottenere dalla presenza degli altri due una conferma della propria potenza. La realtà è molto più complessa, ma le immagini e i simboli pesano molto nell’attuale incertezza mondiale. Gli europei, inoltre, sbaglierebbero a sottovalutare il peso delle possibili convergenze fra i tre protagonisti. Putin e Trump hanno lasciato al padrone di casa un ruolo prevalente e Xi ha trasformato l’“incontro-specchio” nella prova generale di futuri rapporti con gli altri due interlocutori. Altro motivo per cui non si può ignorare Shenzhen è che nell’incontro sono state sollevate questioni potenzialmente pericolose, come la riforma dell’Onu. Tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza su cinque – mancavano ovviamente i due europei – hanno evocato una riforma delle Nazioni Unite rispondente ai loro interessi. Sulla riduzione/proliferazione delle armi nucleari, inoltre, è stato preso un impegno a dialogare che non contempla le potenze nucleari europee, Gran Bretagna e Francia. Un conflitto diretto con l’Europa – e con il Giappone – è poi emerso con la critica alla Corte penale internazionale, uno dei capisaldi dell’ordine mondiale sostenuto dagli europei (peraltro scarsamente rispettato anche dall’Italia). Infine, last but not least , Shenzhen ha segnato un ulteriore rafforzamento cinese – anche se temperato da una “reciprocità” variamente declinata, come ha notato Lorenzo Lamperti – che rende ancor più urgente un confronto tra l’Europa e questa potenza dalle ambizioni sempre più globali. Tutto ciò esige dagli europei più unità. Il che non implica necessariamente impegnative architetture federali. Basta la volontà politica di far parlare l’Europa con una voce sola su questioni cruciali come i rapporti con gli Stati Uniti o la Cina o su dossier come la pace, l’ambiente o l’IA. L’unica questione di politica estera di cui si discute intensamente in Italia è la guerra in Ucraina.

A Shenzhen, ufficialmente, non se n’è parlato. Ma il silenzio di Xi e di Trump favorisce la guerra di Putin e l’incontro ha ulteriormente evidenziato la dipendenza russa dalla Cina. Un doppio problema, dunque, per gli europei, che oggi sostengono l’Ucraina e domani dovranno cercare di riavvicinare la Russia all’Europa. Ma anche un doppio motivo per rafforzare l’iniziativa diplomatica europea parlando con una sola voce, senza puntare alla presenza di tanti Paesi al tavolo di un possibile negoziato. E unità richiede anche l’interesse del consumatore europeo. Sul terreno commerciale, dopo aver puntato su relazioni bilaterali, recentemente Pechino ha accettato di confrontarsi con l’Unione nel suo complesso. Ne sono seguiti un importante viaggio del commissario europeo Maros Sefcovic in Cina e l’apertura di una nuova fase più costruttiva nelle relazioni commerciali sino-europee. Non si capisce, perciò, perché i governi nazionali esaltino la loro capacità di “resistere” a comuni decisioni europee, anche se possono avere ragioni specifiche riguardo a particolari problemi. È il caso anche di quello italiano, dopo il recente Consiglio europeo straordinario fallito proprio per le resistenze dei singoli Paesi europei. Né si capisce perché l’opposizione non metta l’unità europea tra le priorità del suo programma.

Unità vuol dire affrontare gli ostacoli che impediscono all’Europa di avere una voce sola, come la regola dell’unanimità, la strenua difesa degli interessi dei Paesi nordici o di quelli meridionali, dell’Europa orientale o di quella occidentale, l’insistenza sulla difesa nazionale invece che su quella comune ecc. Ma significa anche sostenere la visione condivisa di un nuovo ordine mondiale. L’incontro di Shenzhen mostra che si è aperta la discussione su questo tema cruciale e in essa la Cina appare un interlocutore sempre più importante. Non a caso, Pechino inserisce le sue scelte nella cornice del pensiero di Xi Jinping sulla «costruzione di una comunità con un futuro condiviso per l’umanità». A quale futuro condiviso pensa l’Europa per sé stessa e per il mondo? Un’indicazione viene dalla ferma opposizione dell’Unione europea, nella Cop31 in Turchia, al tentativo dell’Arabia Saudita e altri di eliminare riferimenti alla necessità di abbandonare i combustibili fossili (a Shenzhen, Xi, Trump e Putin si sono impegnati ad aumentare produzione e offerta di prodotti petroliferi). Di certo, nessuno dovrebbe ignorare quanto scrive Leone XIV nella Magnifica humanitas , richiamando la Fratelli tutti : solo un amore «capace di farsi cultura e norma, può generare un ordine internazionale stabile, trasformando la convivenza da semplice coesistenza armata» a «futuro condiviso».