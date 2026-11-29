Prosegue la serie di riflessioni dedicate al rapporto tra scienza, società e la persona nella sua interezza per aprire uno spazio in cui interrogare il modo in cui la ricerca scientifica — compresa la cosiddetta “scienza dura” — incide sulla nostra idea di conoscenza, responsabilità, progresso, limite, cura, decisione pubblica, spiritualità. Voci autorevoli capaci di aiutare i lettori e la comunità intellettuale a comprendere perché la scienza non riguarda soltanto gli specialisti, ma il modo in cui l’uomo pensa se stesso e il suo rapporto con tutto il mondo.

La scienza moderna ha cambiato radicalmente il mondo in cui viviamo e con esso la nostra visione delle cose. Il metodo scientifico nato tra il XVI e il XVII secolo ha modificato la nostra vita con le impressionanti ricadute tecnologiche che oggi sono sotto gli occhi di tutti e il nostro modo di approcciare la realtà, ora non più fondato sulla tradizione e su un’autorità riconosciuta bensì, come diceva Galileo, su “sensate esperienze e necessarie dimostrazioni”, ovvero sull’osservazione empirica e il ragionamento logico. La rivoluzione scientifica occidentale, come ormai un po’ tutti gli studiosi la definiscono, trova una precisa collocazione temporale tra il 1543 e il 1687, ossia tra la pubblicazione di due fondamentali opere scientifiche: il De revolutionibus orbium coelestium di Nicola Copernico e i Philosophiae naturalis principia mathematica di Isaac Newton. In mezzo a questi due testi rivoluzionari, che segnano la confutazione del geocentrismo e l’inizio della fisica moderna, si collocano l’attività e le scoperte scientifiche di personaggi del tutto ragguardevoli per la scienza di ogni tempo quali Andrea Vesalio, Tycho Brahe, Johannes Kepler, William Gilbert e lo stesso Galilei. Questi uomini di scienza determinarono un cambiamento nella stessa posizione dell’essere umano nel cosmo, poiché la rivoluzione scientifica rappresenta la fine della fisica aristotelica e della cosmologia tolemaica, che dominavano insieme il sapere umano da oltre tredici secoli. Il rinnovamento culturale e sociale che avrebbe condotto a questa svolta decisiva era tuttavia iniziato oltre un secolo prima con quell’importante movimento dello spirito noto col nome di Rinascimento. Favoriti dalla ripresa economica e civile dell’Europa medioevale, nonché dai maggiori scambi di conoscenze e di esperienze che viaggiavano al seguito dei crescenti traffici commerciali, gli umanisti del Rinascimento ritornavano a interessarsi della natura non secondo schemi speculativi precostituiti bensì iuxta propria principia (Bernardino Telesio), secondo cioè i principi intrinseci alla stessa dimensione naturale e osservabili con i sensi. Da queste origini della scienza moderna hanno preso forma comunità scientifiche e di ricerca molto complesse e diversificate per metodi specifici di indagine e per i relativi statuti epistemologici, tanto che è diventato perfino complicato formulare un concetto universale di scienza. Se chiediamo in giro agli scienziati, agli eruditi e alle persone comuni che cosa definiamo “scienza” otteniamo sovente risposte disparate o comunque non perfettamente coincidenti. Questa difficoltà ha spinto addirittura alcuni, come il filosofo e scienziato statunitense John George Kemeny, a dichiarare ambiguo il termine “scienza”; infatti la parola inglese science (scienza) “si può usare in due significati, strettamente connessi, ma diversi”: da un lato come l’equivalente del “termine tedesco Wissenschaft che sta per un tipo estremamente generico di attività intellettuale”, dall’altro invece “vige un uso più ristretto” al settore di ricerca. Anche se di diversa estrazione culturale, pressoché della stessa opinione era il teologo Raimon Panikkar, a dimostrazione di come il problema della poca chiarezza della nozione di scienza investa un po’ tutti: filosofi, scienziati e teologi. Nel mondo occidentale la maggior parte della popolazione aderisce al cosiddetto modello copy theory della scienza, basato sulla convinzione che la conoscenza scientifica sia la copia fedele del mondo e che gli scienziati possano sbagliare o non essere a conoscenza di qualcosa solo perché non hanno osservato a sufficienza un determinato fenomeno. Vi è inoltre scarsa traccia dei limiti individuati nei metodi scientifici dalla filosofia della scienza contemporanea e per altro ormai riconosciuti dagli scienziati più avveduti; e questo fatto riflette da solo con immediatezza il paradigma culturale attualmente dominante, in base al quale la nozione di scienza coincide perfettamente con quella delle scienze della natura, ovvero con le cosiddette hard science (“scienze dure” o “scienze esatte”). Non a caso infatti l’autorevole Encyclopaedia Britannica definisce così la voce “scienza”: “Ogni sistema di conoscenza che si interessa del mondo fisico e dei suoi fenomeni e che implica osservazioni oggettive e sperimentazione sistematica”. È evidente come questa definizione si attagli di fatto soltanto alle scienze empiriche come la fisica e la chimica, ovvero a discipline scientifiche che trattano di dati osservativi e oggetti misurabili con precisione, nonché spesso accertabili sperimentalmente. La scienza moderna nasce effettivamente nel campo della fisica e alla radice di questo modo di intenderla c’è tuttora un persistente orientamento filosofico: quello neoempirista o naturalista. Per questi pensatori l’autentico scienziato è appunto quello delle hard science, il quale presto o tardi riuscirà a risolvere tutti i problemi o a svelare tutti i segreti della realtà al di là di ogni ragionevole dubbio. Un neoempirista è pertanto un determinista che crede esclusivamente a quello che vede o che tocca, crede al dato sensoriale e rifiuta qualsiasi razionalismo puro che non sia quello della matematica. Pur rimanendo tuttora egemone presso un vasto pubblico, questa concezione unilaterale e riduttiva della scienza è stata per fortuna progressivamente ridimensionata dalle analisi critiche della filosofia della scienza; analisi che tendono a mettere in luce, insieme ai pregi, i limiti e la fallibilità dell’impresa scientifica. Si è così affermata anche in sedi istituzionali una nozione più ampia di scienza, come dimostra per esempio la classificazione delle discipline scientifiche adottata dall’European Research Council (Erc). L’ordinamento Erc è costituito da tre grandi gruppi di filoni di ricerca: 1) Scienze sociali e umanistiche; 2) Matematica, scienze fisiche, informazione e comunicazione, ingegneria, scienze della Terra e dell’Universo; 3) Scienze della vita. Nel secondo gruppo, sintetizzato talvolta con la sigla Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics), sono evidentemente inclusi i settori del sapere che meglio si sposano con le definizioni di scienza neoempiriste. Nel terzo gruppo delle scienze della vita troviamo invece delle discipline che sicuramente rientrano nelle scienze della natura, come la biologia, la biochimica, la biofisica, la genetica, le neuroscienze, le scienze mediche e l’ecologia, ma poco caratterizzate dal ricorso alla matematica e con ridotte potenzialità predittive rispetto alla fisica. Nel primo gruppo delle scienze sociali e umanistiche sono inserite le discipline storiche, archeologiche, economiche, sociologiche, psicologiche, politiche, cognitive, letterarie, filosofiche, artistiche e dello spettacolo, che evidentemente non si conciliano con il metodo sperimentale o rigorosamente empirico delle hard science, tant’è vero che per esse si parla di soft science (“scienze molli”). Con la classificazione Erc siamo dunque di fronte a un concetto più ampio di scienza di quello di discendenza neoempiristica e naturalistica; concetto che nasce anche dalla consapevolezza del fatto che il sapere scientifico in senso lato non è mai puro rispecchiamento dei fatti, non risulta da una mera concettualizzazione del dato empirico, ma è soprattutto costruzione teorica razionale di tipo ipotetico-deduttivo, la quale è sempre theory-laden (“carica di teoria”), quindi in larga misura un’interpretazione teorico-ipotetica delle percezioni empiriche. Alla luce di questo nuovo scenario, possiamo tentare ora una definizione di massima della conoscenza scientifica, in grado di includere tutte le branche del sapere prese in considerazione dall’European Research Council e probabilmente anche qualche altra disciplina non inserita (es. la teologia). In sintesi, la scienza è: una forma di sapere sistematico, autonomo e di ordine generale, caratterizzato da rigore razionale e da riscontri intersoggettivi, da un linguaggio inequivoco e comune, da un metodo specifico, nonché da uno statuto epistemologico che garantisca la criticabilità e quindi la controllabilità delle teorie e di tutti i passaggi dimostrativi. In definitiva, la scienza si presenta come una forma di conoscenza sempre confutabile e fallibile, perché è il prodotto della mente umana per sua natura limitata. Essa ha quale scopo primario quello di spiegare i fenomeni realmente osservati o dati di fatto, sapendo che per principio ogni sua proposizione risulterà vera soltanto fino a prova contraria e quindi mai in termini assoluti. Un importante tema di frontiera è infine quello del rapporto della scienza come testé definita con la credenza religiosa, in particolare con la fede cristiana. In questo ambito, il primo ostacolo da superare è quello del pregiudizio che la concezione copy theory o naturalista della scienza diffonde tanto nel mondo scientifico quanto tra la gente comune. Per capire il problema è utile riportare un aneddoto raccontato da un sacerdote professore di fisica in un’università italiana. Quest’ultimo ha riferito che gli è capitato più volte di incontrare degli studenti, ma pure qualche collega, che rimanevano interdetti nel veder coincidere nella stessa persona un docente di Meccanica Razionale e un prete, fino al punto che qualcuno ha trovato l’ardire di chiedergli come fosse possibile che “pur avendo conoscenze scientifiche professionali, potesse ancora credere in Dio e addirittura dedicargli l’esistenza nella Chiesa Cattolica”. A tutto ciò si accompagna spesso la convinzione che le più recenti scoperte scientifiche hanno definitivamente confutato l’esistenza di Dio e quindi “sbugiardato” i contenuti di tutte le fedi religiose, in particolare di quelle ebraico-cristiane. In realtà la scienza non nega e non può negare il senso religioso e la propensione al trascendente, anzi questa dimensione costituisce un aspetto antropologico che coinvolge ogni scienziato semplicemente in quanto uomo. Come ha infatti affermato Giovanni Paolo II, “scienza e fede devono rimanere collegate per il raggiungimento dell’obiettivo primario, che è la promozione umana, condizione indispensabile per assicurare lo sviluppo dei popoli e della civiltà. Sicché, come la Chiesa oggi non potrebbe rendere un servizio adeguato all’uomo ignorando la scienza, così la scienza, se volesse ignorare la fede. La Chiesa staccata dalla scienza lascerebbe scoperti settori assai ampi e importanti dell’attività umana”.