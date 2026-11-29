Se è vero che ogni elezione va letta soprattutto in chiave locale, è indubbio che al risultato in Spagna i partiti italiani butteranno più di un occhio. Un po’ perché questo voto anticipa quelli nei quattro principali Paesi europei, dato che nel 2027 si vota in Italia, Polonia, Francia, mentre in Germania si terranno elezioni locali. Un po’ perché la forte polarizzazione del voto spagnolo – il premier socialista Pedro Sánchez e il Frente amplio contro il Partito popolare (Pp) e Vox – potrebbe riproporsi anche alle prossime politiche in Italia, al netto di differenze non irrilevanti.

«Noi non amiamo parlare di elezioni altrui – premette Nicola Procaccini, eurodeputato di FdI e co-presidente dei Conservatori e riformisti a Bruxelles –, al contrario di quanto fanno altri con l’Italia». Ciò detto, «quello di Pedro Sánchez è l’ultimo governo socialista in Europa, tolta la Danimarca che sull’immigrazione però la pensa come noi, Malta e Lituania. Insomma, una sconfitta di Sánchez avrebbe conseguenze anche negli equilibri politici di Bruxelles, come ammesso anche dalla spagnola Iratxe García Pérez, presidente dei socialisti europei».

Tra i banchi del Parlamento europeo, Vox siede nel gruppo dei Patrioti con la Lega, il Rassemblement National di Marine Le Pen e Fidesz dell’ungherese Viktor Orbán. Allo stesso tempo è nota l’amicizia tra il leader del partito, Santiago Abascal, e Giorgia Meloni: due settimane fa, la premier italiana ha mandato un videomessaggio per l’apertura della campagna elettorale di Vox, sottolineando come «quando quattro anni fa ci preparavamo ad assumerci la responsabilità di governare l’Italia, molti presagivano scenari catastrofici», mentre oggi «possiamo confrontare quelle previsioni con i fatti». Procaccini specifica che dentro FdI si fa il tifo per il centrodestra e non per una singola forza, «anche se i rapporti tra Meloni e Abascal hanno un peso».

Insomma, in quest’ottica la Spagna può camminare sul solco italiano, sia pure con la differenza che gli ultimi sondaggi davano comunque come prima forza quella che guarda più al centro, il Partito popolare, alleato di Forza Italia. «Percepisco ottimismo anche se ovviamente non si sottovaluta la capacità di rimonta di Sánchez che sta prendendo voti soprattutto a sinistra», spiega la forzista Deborah Bergamini. La responsabile Esteri degli azzurri prima ricorda una massima di Berlusconi («mai parlare di elezioni all’estero»), poi però aggiunge: «È indubbio che una vittoria del Pp può fare da apripista in vista delle prossime elezioni europee e spostare l’asse verso il Partito popolare europeo». Insomma, se il centrodestra nostrano spera in una vittoria di quello spagnolo, c’è poi una competizione interna che interessa FdI, Lega e Forza Italia. Soprattutto per le ripercussioni sul panorama europeo.

Sull’altro fronte, invece, lo spostamento a sinistra compiuto da Pedro Sánchez negli ultimi 12 anni (gli ultimi otto al governo) ha ricordato a molti la traiettoria del Pd dopo la nomina di Elly Schlein alla guida del partito. «Noi abbiamo un percorso di grande vicinanza con Pedro Sánchez e il suo partito, cementato a livello europeo nel gruppo dei socialisti», spiega il responsabile Esteri dei dem, Peppe Provenzano . D’altronde, «rientra in una strategia che ci siamo dati con la segretaria Elly Schlein, non lasciare l’internazionalismo ai nazionalisti, lo dimostrano anche i rapporti con Andy Burnham (neopremier britannico, ndr )». Per Provenzano, «se ogni elezione è una storia a sé, quelle degli ultimi mesi ci dicono che nello scontro tra destre estreme e forze democratiche, queste ultime hanno vinto, penso al Brasile con Lula o alle midterm statunitensi. Ma l’estrema destra è forte, questo preoccupa a maggior ragione perché si rischia di sdoganare una forza neo-franchista come Vox».

Capitolo Movimento 5 Stelle: tra il 2012 e il 2013, al tempo dell’ascesa del movimento degli Indignados, molti avevano notato somiglianze con i “grillini” che negli anni però hanno cambiato più volte pelle, strutturandosi come un partito. Venendo ai nostri giorni, il leader del M5s Giuseppe Conte ha espresso più volte apprezzamento per le posizioni di Pedro Sánchez su spese militari, guerra in Iran e Gaza. «Sarebbe davvero importante che a vincere fosse Sánchez – spiega il deputato M5s, Francesco Silvestri –. Sappiamo delle varie pressioni internazionali affinché non sia così, con i grandi poteri politici, economici e finanziari che supportano e sostengono in tutti i modi le destre». Ciò detto, «il nostro auspicio è che la rielezione di Sánchez sia il nuovo tassello di un’Europa capace di essere finalmente una terra di pace, non più succube delle politiche guerrafondaie di Trump», conclude Silvestri.

Alleanza Verdi e Sinistra sostiene invece il Frente amplio guidato dall’ex sindaca di Barcellona, Ada Colau, in coalizione con Sánchez che però, nel suo spostamento a sinistra, rischia di rosicchiarle un po’ di voti. Quello che potrebbe accadere alle prossime elezioni politiche italiane tra Pd, M5s e Avs? «Sono situazioni non paragonabili – spiega il deputato e portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli –, siamo già passati dalle scorse elezioni europee, dove il Pd ha messo in campo dei pezzi da novanta e noi abbiamo preso quasi il 7%, risultato che vogliamo migliorare alle prossime politiche». L’esponente di Avs si appella poi alla scaramanzia: «Non voglio commentare scenari ipotetici, anche perché sono a Napoli – scherza –, però la coalizione Pp-Vox ha una forte impronta contraria al movimento dei diritti civili, alle lotte contro la violenza di genere e la crisi climatica. Una vittoria della destra porterebbe a un profondo arretramento in Spagna e vedo una forte reazione del fronte progressista».

Infine, ci sono i partiti centristi che in questa partita tra blocchi contrapposti si trovano a dover scegliere. Almeno così la pensa Ivan Scalfarotto , responsabile Esteri di Italia viva: «Non condividiamo tutte le posizioni di Sánchez, ma è un europeista che crede in un modello di società aperta, dall’altra parte invece si prospetta un governo che dipende da Vox». Se non fosse chiaro il sottotesto, aggiunge Scalfarotto, «è la stessa alternativa che rischia di attenderci in Italia, dove le differenze tra i progressisti non mancano ma l’alternativa è un nuovo governo di Giorgia Meloni, magari con Vannacci».

Messaggio “campolarghista” che Azione respinge, come sempre, al mittente. «Vorremmo impedire di trovarci in uno scenario spagnolo perché rappresenta due estremi e questo aumenterà l’astensione», spiega il deputato Ettore Rosato che ricorda come un tentativo centrista ci fu anche in Spagna: Ciudadanos , che nel 2019 fu il terzo partito con quasi il 16% dei voti, prima di perdere consenso dopoessersi spostato a destra. Una svolta che però il leader di Azione, Carlo Calenda, ha sempre escluso.