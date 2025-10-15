Il caso Appendino e la questione mai risolta dell'alleanza con il Pd

Di nuovo c’è la mossa di Chiara Appendino, che avrebbe messo sul piatto le sue dimissioni dalla vicepresidenza del Movimento. Ma in fondo la questione è vecchia e dal 2019 (anno in cui nacque il governo Conte 2) torna ciclicamente all’indomani di ogni batosta elettorale: alleanza col Pd sì o no? Strutturale o programmatica? Solo su base nazionale o anche nei territori? Un tema sempre caldo tra i 5 stelle, tanto più che anche prima di queste regionali d’autunno il presidente stellato è tornato sull’argomento, chiarendo che «un’alleanza organica non è possibile», ma il Movimento resta comunque parte integrante del fronte progressista ed è deciso a partecipare assieme a Pd e Avs alla costruzione di un’alternativa al governo Meloni. In realtà, è possibile che un buon risultato in Puglia e in Campania, e ovviamente una prova convincente di Roberto Fico, riporti le cose in ordine. Ed è anche vero che su base territoriale il Movimento non ha mai offerto prove esaltanti.

Di fatto, però, il dibattito interno è forte. Appendino ha sganciato la mina nel corso della consueta riunione mensile dei gruppi parlamentari, ponendo questioni di identità e di appiattimento nei confronti dei dem: «Se si va male – è la sintesi del ragionamento proposto nell’assemblea dall’ex sindaca di Torino – e se non riusciamo ad attrarre voti degli astensionisti, che invece sono sempre stati il bacino da cui attingeva il Movimento, ci dobbiamo mettere in discussione». A partire da lei, evidentemente.

Per Conte, però, non c’è nessun caso: «Abbiamo fatto, come spesso accade, un confronto in congiunta e non c'era stato nessun annuncio di dimissioni, io non ho ricevuto nulla». Ma non è tutto: «Permettetemi pure di dire che sono il presidente che ha nominato la vice. Credo che se ci fossero dimissioni sarebbero arrivate prima a me – ha puntualizzato l’ex premier –. Non sono arrivate e poi in questo contesto non avrebbe neppure nessuna logica, perché tenete conto che io devo andare in votazione per un rinnovo della presidenza e, quindi, siamo tutti in scadenza. E scadono automaticamente anche i vicepresidenti».

Conte è poi tornato a ripetere che, «in ossequio a quello che è stato sancito nel nuovo processo costituente», il Movimento 5 stelle si definisce, e continua a essere, una forza «progressista indipendente». E con il Pd «si va solo se ci sono programmi chiari, concordati per iscritto, condivisi, dove ovviamente i nostri obiettivi strategici sono condivisi. E questo - ha proseguito - è stato fatto sin qui: noi siamo assolutamente tutti legati a quello che è stato il processo costituente, il mandato che abbiamo ricevuto».