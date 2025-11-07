Cgil, sciopero generale il 12 dicembre. Ironica Meloni

Una nuova sfida. Da una parte Maurizio Landini, il segretario generale della Cgil e dall'altra Giorgia Meloni, la presidente del Consiglio. Il sindacalista attacca. Parla di «manovra ingiusta, sbagliata e da cambiare» e avverte: sciopero generale per venerdì 12 dicembre. L'inquilina di Palazzo Chigi risponde sui social. «Nuovo sciopero generale della Cgil contro il governo annunciato dal segretario generale Landini. In quale giorno della settimana cadrà il 12 dicembre?», scrive Meloni, aggiungendo l'emoticon della faccina perplessa, sarcastico riferimento alla data scelta dal sindacato, che cade proprio di venerdì. Una critica già espressa a inizio ottobre dalla presidente del Consiglio quando, in occasione dello sciopero per Gaza, disse che «weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme». Governo e Cgil insomma ancora testa contro testa. «L'emergenza fondamentale in questo momento è il salario: c'è bisogno di aumentare i salari, questa manovra non lo fa», insiste Landini che chiama a raccolta il suo popolo: «Faremo manifestazioni in tutti i territori d'Italia e vogliamo dimostrare che c'è la maggioranza di questo Paese, quella che tiene in piedi il paese con il proprio lavoro, che chiede di essere ascoltata e che chiede di cambiare una logica sbagliata per noi non più sopportabile»