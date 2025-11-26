Trump si salva: nessuna interferenza sul voto in Georgia

La procura della Georgia ha fatto cadere le accuse contro Donald Trump e 14 coimputati per il caso di interferenza elettorale nel 2020. Lo riferisce la Cnn. Questa mossa chiude tutti i casi contro Trump sui tentativi di ribaltare la sconfitta elettorale del 2020. Quello federale intentato dal procuratore speciale Jack Smith sulla rivolta a Capitol Hill del 6 gennaio 2021 era, infatti, già stato archiviato. "Data la complessità delle questioni legali in gioco e anche supponendo che ciascuna di esse sia risolta a favore dello Stato, portare questo caso davanti a una giuria nel 2029, 2030 o addirittura 2031 sarebbe a dir poco un'impresa notevole", ha scritto Peter Skandalakis, il procuratore che ha preso il posto di Fani Willis, estromessa dal caso l'anno scorso per al sua relazione con il procuratore incaricato di indagare Trump.