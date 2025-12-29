Trump dopo l'incontro con Zelensky: ancora alcune settimane per un accordo sull'Ucraina

Non c'è stata la svolta nell'atteso incontro svoltosi a Mar-a-Lago tra Trump e Zelensky sull'Ucraina. «Se le cose vanno bene fra poche settimane ci potrebbe essere un accordo» si è limitato a dire il presidente americano al termine del confronto tra le due delegazioni. Il vertice, al solito, è stato preceduto da una lunga e «molto costruttiva» telefonata tra il tycoon e il presidente russo Vladimir Putin. «Qualcuno direbbe che siamo al 95%, io non so la percentuale ma abbiamo fatto molti progressi» ha detto Trump. Restano comunque, ha ammesso, «uno o due temi spinosi». Fra questi la questione territoriale relativa al futuro del Donbass. «È una questione difficile. Abbiamo posizioni diverse con la Russia» ha ribadito Zelensky.

«Non direi che su questo punto c'è accordo ma ci stiamo avvicinando. È un grosso problema ma siamo più vicini di quanto probabilmente fossimo. Ci stiamo muovendo nella giusta direzione» ha spiegato il presidente americano rispondendo a chi gli chiedeva se ci fosse un accordo sul Donbass come zona di libero scambio. Un altro nodo da sciogliere oltre ai territori è una possibile tregua: «Ci stiamo lavorando, capisco Vladimir Putin su questo punto» ha osservato il tycoon. Nel corso della telefonata con il Cremlino, Washington e Mosca - ha riferito il Cremlino - hanno concordato sul fatto che una tregua può avere come effetto solo quello di prolungare in questo momento le ostilità.