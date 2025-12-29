La Cina apre il fronte Taiwan. «Via a importanti esercitazioni militari»

Pechino: forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in cinque aree, per proteggere la nostra sovranità nazionale. La replica di Taipei: pronti a dispiegare forze appropriate, è un'intimidazione. Sullo sfondo ci sono anche le recenti tensioni tra Xi Jinping e l'amministrazione americana

La Cina ha annunciato che sta per condurre «importanti» esercitazioni militari intorno a Taiwan, con attività che si svolgeranno in particolare domani in cinque aree, nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola autonoma rivendicata da Pechino. «A partire dal 29 dicembre, il Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione sta inviando forze dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per condurre esercitazioni militari congiunte dal nome in codice "Justice Mission 2025"» ha dichiarato in un comunicato il colonnello Shi Yi, portavoce delle forze armate cinesi.

Immediata la replica di Taiwan. L'esercito ha annunciato un dispiegamento di forze armate in risposta alle imminenti manovre militari di Pechino intorno all'isola. «Sono state dispiegate forze appropriate» ha dichiarato l'esercito taiwanese. Taiwan ha condannato «duramente» l'uso dell'' «intimidazione militare» da parte della Cina dopo che Pechino ha annunciato importanti esercitazioni militari intorno all'isola. «In risposta al mancato rispetto delle norme internazionali da parte delle autorità cinesi e all'uso dell'intimidazione militare per minacciare i paesi vicini, Taiwan esprime la sua forte condanna» ha dichiarato in un comunicato la portavoce dell'Ufficio presidenziale, Karen Kuo.

Ma qual è lo scopo dell'operazione annunciata dalla Cina? L'Esercito popolare di liberazione ha indicato che lo scopo dello schieramento è quello di «mettere alla prova la capacità di combattimento congiunto del teatro operativo». Le autorità militari cinesi hanno inoltre definito l'esercitazione un'azione «legittima e necessaria» per «proteggere la sovranità nazionale e l'integrità territoriale». Sullo sfondo però c'è la crescente tensione che si è registrata nell'ultimo periodo tra Cina e Stati Uniti sulla questione di Taiwan, dopo che Washington ha recentemente approvato misure per rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza con l'isola e ha avviato nuove procedure per la vendita di armi a Taipei, a cui Pechino ha risposto con sanzioni contro le aziende statunitensi del settore della difesa. All'inizio di dicembre, il direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale (NSB) di Taiwan, Tsai Ming-yen, ha avvertito che non era «improbabile» che l'Esercito popolare di liberazione effettuasse nuove manovre su larga scala intorno all'isola prima della fine dell'anno.

Taiwan ha dichiarato di aver individuato quattro navi della guardia costiera cinese nei pressi delle acque dell'isola, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni di fuoco. Le quattro imbarcazioni «stavano navigando vicino alle acque al largo delle coste settentrionali e orientali di Taiwan» ha affermato la guardia costiera taiwanese, aggiungendo di aver «immediatamente schierato grandi imbarcazioni per preposizionare le risposte nelle aree interessate» e di aver «inviato ulteriori unità di supporto».