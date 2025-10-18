Tregua di sangue a Gaza: colpito bus di sfollati, 9 morti

La Protezione Civile di Gaza ha confermato che nove persone sono state uccise ieri in un attacco israeliano contro un autobus nella parte orientale di Gaza City, nel quartiere Zeitun. «Le squadre di soccorso hanno potuto recuperare nove corpi a seguito dell'attacco da parte dell'occupazione israeliana a un autobus che trasportava sfollati», ha dichiarato all'Afp Mahmud Bassal, portavoce dell'agenzia controllata da Hamas. L'esercito israeliano ha precisato di aver aperto il fuoco contro un veicolo che aveva oltrepassato la cosiddetta "linea gialla", la demarcazione prevista dal cessate il fuoco.

L'incidente conferma parzialmente quanto riportato precedentemente da al-Jazeera, secondo cui un attacco israeliano su un minibus della famiglia Abu Shaaban nello stesso quartiere di Zeitun aveva provocato la morte di 11 persone, tra cui sette bambini e tre donne, segnando la violazione più grave dell'ottavo giorno di cessate il fuoco con Hamas. L'attacco, condannato da Hamas come «massacro», sottolinea i rischi per i civili palestinesi che spesso ignorano la posizione esatta delle forze israeliane lungo la linea gialla, malgrado le autorità israeliane abbiano promesso una marcatura chiara delle demarcazioni per evitare ulteriori incidenti.

L'attacco, che secondo Israele è avvenuto per il superamento della linea che delimita le zone di cessate il fuoco, rende sempre più problematica l'identificazione delle aree "sicure". Per questo Israele ha annunciato ieri che ci sarà una chiara demarcazione per la "linea gialla" nella Striscia di Gaza. Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha reso noto di aver dato istruzioni alle forze israeliane (Idf) avviando le attività per il collocamento di "segnali" lungo la linea che è stata indicata come riferimento per la prima fase del ritiro graduale delle Idf. L'obiettivo, riporta il Times of Israel, è fare in modo che sia molto chiara l'area sotto controllo militare. Un'immagine diffusa su X da Katz ricorda i barili blu della linea di demarcazione nel sud del Libano. Per Katz, i paletti serviranno come monito per «i terroristi di Hamas e gli abitanti di Gaza» perché «a ogni violazione o tentativo di superare la linea si risponderà con il fuoco».