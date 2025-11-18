Rapito dai "banditi" in Nigeria un altro sacerdote

Catturato nello Stato di Kaduna dai malviventi che sono fuggiti con altri ostaggi e hanno assassinato il fratello di un altro prete

Rapito in Nigeria l’ennesimo sacerdote cattolico. Padre Bobbo Paschal, parroco della chiesa parrocchiale di Santo Stefano nell’area di governo locale (Lga) Kushe Gudgu Kagarko, nello Stato di Kaduna (nel centro-nord della Nigeria) è stato catturato da uomini armati che hanno assalito la residenza parrocchiale nelle prime ore del 17 novembre. Secondo quanto ha reso noto l’arcidiocesi di Kaduna oltre a padre Paschal, i "banditi" hanno catturato un numero imprecisato di altre persone. Nell’assalto i malviventi hanno ucciso Gideon Markus, fratello di un altro sacerdote, padre Anthony Yero.

“Invitiamo tutti gli uomini e le donne di buona volontà ad unirsi a noi perché tutte le persone rapite siano liberate al più presto sane e salve” invita il comunicato firmato da Fr. Christian Okewu Emmanuel, Cancelliere dell’arcidiocesi di Kaduna. Ricordiamo che sempre all’alba del 17 novembre erano state rapite almeno 25 studentesse da un gruppo armato che aveva assalito la Scuola secondaria femminile governativa Maga (Government Girls’ Comprehensive Secondary School) nell’Area del governo locale di Danko/Wasagu.