Il presidente Usa ha chiuso a ipotesi di mediazione di altri Paesi evocate da Teheran. Ma è sui costi della guerra, sempre più alti per l'America, e sui tempi delle operazioni che si concentrano i maggiori timori della Casa Bianca. Sullo sfondo i rumors di possibili informazioni di intelligence "girate" da Mosca al regime

Perché Trump ha parlato di «resa incondizionata» per l'Iran (e cosa lo preoccupa veramente)

«Una settimana fa gli iraniani erano potenti, e ora sono stati davvero neutralizzati». Nella nuova raffica di iperbole lanciate dal presidente Usa Donald Trump – e tra le ipoteche avanzate per il futuro dell’Iran – sembra emergere per ora un punto fermo: «Nessun accordo senza una resa incondizionata dell’Iran». Apparentemente le parole dell’inquilino della Casa Bianca sono una risposta “indiretta” alle parole del presidente iraniano Masoud Pezeshkian che ieri aveva parlato di «iniziative di mediazione avviate da alcun Paesi».

Trump ha stilato una sorta di tabella di marcia per il futuro di Teheran, dicendosi certo che la guerra ripeterà «quanto accaduto in Venezuela». Dopo «la resa incondizionata», sarà la volta – ha sostenuto il tycoon – «della selezione di un leader grande e accettabile»: quindi si potrà lavorare «instancabilmente per salvare l’Iran dall’orlo della distruzione, rendendolo economicamente più grande, migliore e più forte che mai». In Iran «funzioneranno come è andata in Venezuela». Lo stesso presidente americano si è detto disponibile ad avere «un’altra figura religiosa alla guida dell'Iran». Gli analisti si interrogano sulla “narrazione” di Trump, alla ricerca di una traccia delle intenzioni degli Usa sulla durata (e sulla finalità ultima) della guerra. Obiettivi “oscillanti”. Con l’Amministrazione Usa che continua a fornire versioni non proprio coincidenti. Ieri – secondo quanto riportato da Axios – il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha detto ai suoi omologhi arabi che «l’obiettivo di Washington non è il cambiamento di regime» in Iran ma «vuole che persone diverse gestiscano il Paese». Una cosa sembra certa: il costo della guerra è destinato a lievitare. Per il Penn Wharton Budget Model, la guerra contro l’Iran potrebbe costare all’economia a stelle e strisce fino a 210 miliardi di dollari, a seconda dell’entità e della durata delle operazioni. Un fardello pesante su una nazione già gravata da un debito nazionale, che ora sfiora i 39.000 miliardi di dollari.

Sul terreno la guerra, giunta ormai al suo settimo giorno, sembra rimanere inchiodata al drammatico copione che ha scandito i primi giorni del conflitto. Con il fronte di fuoco americano e israeliano che continua a concentrarsi sia sull’Iran che sul Libano. In particolare, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha detto di aver colpito circa 200 obiettivi nelle ultime ore, tra cui lanciatori di missili balistici e navi militari. A sua volta, Israele ha martellato e distrutto il bunker militare sotterraneo nel centro di Teheran usato come centro di comando per le emergenze». Teheran “risponde”: la Guardia rivoluzionaria iraniana ha fatto sapere di aver lanciato un attacco combinato con droni e missili su Tel Aviv e sulle aree centrali di Israele.

Diverse le esplosione registrate nella capitale iraniana. In particolare, il regime ha accusato gli Usa di aver colpito una scuola elementare nella capitale, mostrando un filmato delle aule scolastiche, con bambini seduti per terra, finestre distrutte, porte sfondate e ingenti detriti sul pavimento. «Ecco come l’amministrazione degli Stati Uniti sta aiutando il popolo iraniano!», ha dichiarato su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei. I Pasdaran hanno rivendicato di aver colpito una base americana negli Emirati arabi uniti dalla quale sostengono sia partito l'attacco alla scuola femminile di Minab, sabato scorso, nel quale sono morte di almeno 150 studentesse.

Si fa poi sempre più drammatica la situazione in Libano. Secondo il ministero della Salute del Paese, il bilancio delle vittime è di 217 morti e 798 feriti. Israele ha colpito duramente anche ieri, in particolare nell'area di Dahieh, prendendo di mira – ha fatto sapere l’Idf – «le infrastrutture terroristiche di Hezbollah». Sull’altro fronte sono stati lanciati, solo nella giornata di ieir, almeno 70 razzi. Secondo Tel Aviiv, Iran e Hezbollah lancerebbero attacchi «simultanei e coordinati» allo scopo di sovraccaricare le forze di difesa aerea israeliane.

Resta aperta la domanda sulle capacità di fuoco dell’Iran. Sono state “azzerate”, come sostengono gli Stati Uniti, per i quali gli attacchi missilistici balistici iraniani sarebbero diminuiti del 90% dal primo giorno del conflitto, gli attacchi con droni dell'83% nello stesso periodo? O si tratta, invece, di una “modulazione” imposta al regime in qualche modo da un conflitto destinato a prolungarsi ancora?

Altro fronte acceso è quello della guerra “sotterranea”. Secondo il Washington Post, Mosca sta fornendo al regime di Teheran informazioni di intelligence con l’obiettivo di aiutarlo a colpire le forze statunitensi in Medio Oriente, tra cui la posizione di navi da guerra e aerei americani. Rispetto alla guerra in Ucraina, dove l’intelligence Usa “guida” di fatto Kiev, le parti si sono rovesciate. Il Cremlino si è limitato a puntualizzare: «Siamo in dialogo con i rappresentanti della leadership iraniana e continueremo, senza dubbio, questo dialogo».