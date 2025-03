Il consolato degli Stati Uniti a Nuuk, il capoluogo della Groenlandia - Ansa

Alta tensione fra Stati Uniti e Groenlandia dopo l’annuncio di una visita della second lady, Usha Vance, e del consigliere per la Sicurezza nazionale, Mike Waltz, nell’isola territorio autonomo della Danimarca, sulla quale Donald Trump ha avanzato mire. La moglie del vice presidente trascorrerà tre giorni in Groenlandia – dal 27 al 29 marzo – all’insegna della cultura e con un figlio. Ma la presenza di uno dei più stretti consiglieri del presidente e del ministro dell’Energia Chris Wright conferisce alla missione un significato politico.

«È una delegazione altamente aggressiva», ha tuonato il primo ministro groenlandese uscente Mute B. Egede. Il suo probabile successore Jens-Frederik Nielsen ha accusato Washington di mancanza di rispetto, mentre il ministro degli Esteri danese, Lars Lokke Rasmussen, ha definito la visita «inappropriata». Trump ha provato a smorzare le polemiche ribattendo che non c’è alcun intento provocatorio ma è solo una dimostrazione di amicizia. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Brian Hughes, ha detto che Waltz e il segretario all’Energia visiteranno una base spaziale, spiegando che la loro missione è anche un’opportunità per «costruire una partnership che rispetti l’autodeterminazione della Groenlandia e promuova la cooperazione economica».