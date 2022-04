Il centro siderurgico di Azovstal a Mariupol - Reuters

Nel 65° giorno di guerra in Ucraina, il governo di Kiev sta preparando per oggi un'operazione per evacuare i civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol, assediata e bombardata dai russi. Lo scrive l'agenzia Reuters, citando l'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: "Per oggi è in programma un'operazione per far uscire i civili dalla fabbrica", afferma l'ufficio presidenziale, senza fornire ulteriori dettagli.

Nell'attacco aereo di ieri sull'acciaieria, almeno un combattente ucraino è rimasto ucciso e un centinaio di soldati che venivano curati nell'ospedale allestito dentro il rifugio sotterraneo hanno riportato nuove ferite e commozioni cerebrali. Lo ha riferito il capo del servizio stampa del Reggimento Azov citato dall'Ukrainska Pravda.

"Mariupol è la Aleppo europea. La città è stata rasa al suolo, con migliaia di civili uccisi. Faremo di tutto per porre fine a questa guerra il più presto possibile. E a tal fine continueremo ad aiutare l'Ucraina" ha scritto in un tweet Josep Borrell, l'alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri. "La guerra in Ucraina sta trasformando la geopolitica globale", ha aggiunto.

Borrell si è anche detto "scioccato e sconvolto" per l'attacco russo di ieri su Kiev: cinque missili lanciati proprio durante la visita del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres hanno danneggiato un edificio residenziale di 25 piani ferendo almeno 10 persone. Esplosioni hanno colpito il quartiere di Podil, nel centro cittadino, come uno schiaffo agli sforzi diplomatici per la pace due giorni dopo il faccia a faccia tra il numero uno delle Nazioni Unite e Vladimir Putin al Cremlino. "La Russia dimostra ancora il suo sfacciato disprezzo per il diritto internazionale" ha twittato. Lo stesso Guterres si è detto "scioccato", mentre Zelensky parla di un tentativo di "umiliare l'Onu".

Intanto dalla Nato arriva il beneplacito per l'eventuale adesione di Svezia e Finlandia. "Se decidono di entrare nella Nato saranno accolte a braccia aperte" ha detto il segretario generale Jens Stoltenberg. Anche il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha annunciato che gli Usa "sosterranno fortemente" l'adesione alla Nato di Svezia e Finlandia. Inoltre Washington incoraggia l'adesione all'Ue della Macedonia del Nord.