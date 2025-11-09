. - .

Non è stata una sorpresa. L'orientamento della maggioranza della Corte Suprema era emerso fin dall'inizio del processo, il 2 settembre. Eppure, il Brasile ha tenuto il fiato sospeso fino all'ultimo. E quando Carmen Lucia Rocha, l'unica donna dei cinque alti togati, si è pronunciata – pubblicamente e in diretta streaming, come prevede il regolamento– per la colpevolezza di Jair Bolsonaro e degli altri sei coimputati nonché ex collaboratori, una scossa elettrica ha percorso il Gigante del Sud. Per la prima volta nei meno di due secoli di storia repubblicana, un ex presidente è stato condannato per avere cercato di rovesciare un governo con la forza.

Il fatto è inedito nonostante una storia di ripetuti golpe, falliti o riusciti. Uno spartiacque per la nazione che cade proprio nel quarantesimo anno dal ritorno della democrazia. Il verdetto era atteso per oggi quando si esprimerà l'ultimo magistrato del massimo tribunale, Cristiano Zanin. È arrivato prima perché è sufficiente la maggioranza semplice di tre voti. Prima di Carmen Lucia Rocha avevano deciso per la colpevolezza Alexandre de Moraes, il giudice istruttore della causa, e Flavio Dino. Solo Luiz Fux ha chiesto il proscioglimento dalle accuse per l’assalto ai palazzi del potere l’8 gennaio 2023, tre anni dopo quello a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Trump, amico e alleato del leader brasiliano. Cinque le accuse contro Bolsonaro: intento di sovvertire l'ordine democratico, golpe, appartenenza a un'organizzazione criminale, danni al patrimonio pubblico e a quello protetto: il 70enne leader dell'ultradestra rischia 43 anni di carcere.

Solo nelle prossime settimane gli stessi giudici fisseremo le pene. Con lui sono stati riconosciuti colpevoli: il tenente colonnello Mauro Cid, colui che si è trasformato nel principale accusatore dell'ex capo dello Stato, il generale Walter Braga Netto, i generali Gustavo Heleno e Paulo. Sergio Noguera, all'epoca rispettivamente ministri della Sicurezza e della Difesa, Almirante Galmier e Anderson Torres, responsabili di Marina e polizia, Alexandre Ramagem, capo dei servizi. Braga Neto è stato il primo generale a finire in cella, dove ha atteso il giudizio per non inquinare l'indagine.

Sei dei condannati sono alte cariche militari. Bolsonaro non era presente in Aula: ha assistito per tutto il processo dalla casa di Eio dove si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di avere cercato di lasciare il Brasile dopo avere trovato un messaggio in cui l'ex presidente chiedeva asilo all'allegato argentino Javier Milei. La difesa ha detto che ricorrerà. Resta da capire se l'ultradestra sceglierà di non riconoscere la legittimità del verdetto. Bolsonaro, che si proclama innocente, ha più volte detto che è in atto una caccia alle streghe nei suoi confronti da parte della sinistra. Lo stesso pensa il suo modello, Donald Trump, che ha gia imposto come ritorsione un aumento del 50 per cento ai dazi sulle esportazioni brasiliane. Il capo della Casa Bianca ha anche minacciato ulteriori contromisure. Le pressioni, pero, non hanno influenzato la Corte Suprema. Il Congresso, tuttavia, a maggioranza conservatrice, potrebbe trovare il modo di intervenire anche se qualunque deliberazione dovrebbe essere ratificata dal massimo tribunale.

A preoccupare è soprattutto la reazione del popolo bolsonarista, oltre un terzo della popolazione. Il 42 per cento, inoltre, crede che ci sia una cospirazione politica nei suoi confronti. L'atmosfera è incandescente e le presidenziali del 2026 si avvicinano.



