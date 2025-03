La protesta a Londra contro i tagli - Ansa

Circa 250mila persone, inclusi 50mila bambini, rischiano di aggiungersi al già elevato numero di persone in povertà relativa nel Regno Unito come conseguenza diretta dei massicci tagli al welfare, inclusi quelli per i disabili e quanti non lavorano per una malattia, annunciati oggi dal governo laburista di Keir Starmer con la manovra finanziaria di primavera illustrata alla Camera dei Comuni dalla Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves.

A dirlo sono le stime stesse presentate dal ministero del Lavoro sull'impatto che avranno le politiche dell'esecutivo entro il 2030. È stato inoltre calcolato che la stretta sui sussidi colpirà 3,2 milioni di famiglie di richiedenti attuali o futuri, con perdite medie di 1.720 sterline, oltre duemila euro. L'iniziativa del premier Starmer ha suscitato da settimane molte proteste da parte delle organizzazioni in difesa di disabili e vulnerabili, che avevano già lanciato un allarme sulle tante persone destinate a perdere o vedersi ridotti dei contributi vitali.



La Cancelìiera dello Scacchiere Rachel Reeves - Ansa

Il piano che farà ulteriormente crollare i consensi del premier laburista Keir Starme che ha già dilapidato da tempo il sostegno che nel voto dello scorso anno lo aveva portato ad aggiudicarsi 411 seggi a Westminster quasi eguagliando il record di Tony Blair nel 1997. Così come sono già crollate anche le stime del Pil. La previsione di crescita britannica è stata dimezzata per il 2025, dal 2% all'1%. Lo ha spiegato sempre la Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves riportando i dati dell'Office for Budget Responsibility durante la presentazine della manovra finanziaria di primavera alla Camera dei Comuni. La ministra del Tesoro ha sottolineato l'impatto della "grande incertezza globale" sull'economia del Regno Unito.