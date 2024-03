James Crumbley in aula al momento dell'arresto nel novembre 2021 - Ansa

James Crumbley, padre dell'adolescente responsabile della strage di una scuola in Michigan nel 2021, è stato condannato per omicidio colposo involontario, con una sentenza analoga a quella della moglie che rende la coppia i primi genitori di minori autori di sparatorie di massa condannati per omicidio. Ethan Crumbley, che aveva 15 anni quando uccise quattro compagni di una scuola vicino a Detroit, è sentenziato lo scorso anno all'ergastolo in un processo in cui è stato giudicato come un adulto per 24 incriminazioni, tra le quali omicidio di primo grado e terrorismo.

Per la strage, avvenuta il 30 novembre di tre anni fa, aveva usato una pistola 9 millimetri Sig Sauer che suo padre aveva comprato quattro giorni prima. I genitori James e Jennifer Crumbley hanno fronteggiato le stesse accuse, di aver messo a disposizione del figlio, che mostrava segni di disagio mentale, un'arma letale, in due diversi procedimenti. Per entrambi è stata fissata per il 9 aprile l'udienza in cui il giudice annuncerà la pena a cui saranno condannati.

Rischiano sino a 15 anni di prigione. Quello contro la coppia è il primo processo negli Usa in cui un genitore si è visto contestare un'accusa di omicidio colposo derivante da una sparatoria commessa dal figlio. Altre volte i padri e madri di minori che hanno commesso atti violenti sono stati dichiarati colpevoli di disattenzione o negligenza, finendo condannati ai lavori socialmente utili o a pagare danni. Il doppio verdetto crea un precedente che molti esperti legali hanno contestato come pericoloso, perché rischia di aggiungere un fardello sulle spalle delle famiglie con figli affetti da malattie mentali o da problemi del comportamento.