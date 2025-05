Lyudmila Vasilyevna - Screenshot da X

Il Tribunale di San Pietroburgo ha condannato oggi la sopravvissuta all'assedio di Leningrado della Seconda Guerra Mondiale (1941-44) Lyudmila Vasilyevna a una multa di 10.000 rubli, poco più di 100 euro. I giudici non hanno osato condannarla a pene detentive per il rispetto di cui questa straordinaria donna gode, ma si tratta in Russia di una cifra pesante per una pensionata di 84 anni.

Il suo "crimine" è avere "screditato le forze armate" avendo esposto in occasione del terzo anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia un cartello con scritto "Gente, fermiamo la guerra! Siamo responsabili della pace sul pianeta Terra".

Due facce di una Russia che vede da un lato la Corte che la condanna e dall'altra tanta gente che l'ha abbracciata scandendo "Grazie!" e regalandole mazzi di fiori. Un'immagine che dice molto del travaglio che tanti russi vivono e non solo dall'inizio dell'aggressione all'Ucraina.

Lyudmila da sempre è una pacifista in prima linea per la pace e continua a invitare le persone ad essere umane e le richiama alla loro responsabilità. Ringraziando soprattutto i tanti giovani che non l'hanno abbandonata e le hanno fatto sentire tutto l'affetto e la stima per il suo coraggio perché condividono quello che lei con la sua forte testimonianza e credibilità dimostra.

Uscendo dal Tribunale l'anziana donna ha detto: «Dobbiamo cercare di vivere abbastanza per vedere la meravigliosa Russia del futuro» e rispondendo ai giornalisti che le chiedevano come si sentiva e come giudica il provvedimento nei suoi confronti ha detto: «Resisterò. Si tratta di un'ingiustizia e come sempre non mi metterò a gridare ma farò appello alla ragione. Del resto, secondo voi cos'altro dovrebbe fare una sopravvissuta all'assedio? Non posso che pensare alle vittime della guerra di una parte e dell'altra. Credo che nel 21mo secolo non dovrebbero più esistere guerre sul nostro pianeta».