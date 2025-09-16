Oggi si presenta così la struttura fatiscente che accoglie la scuola materna. Il nuovo progetto prevede la costruzione di un edificio sicuro e dotato di arredi e materiali didattici

COMMENTA E CONDIVIDI













S'intitola "Il giardino dei sogni", ma la speranza è che diventi presto realtà. Si tratta del progetto di una scuola materna in un villaggio della Repubblica Centrafricana. L'iniziativa è della Federazione nazionale italiana della Società di San Vincenzo de Paoli. I destinatari sono oltre 200 bambini, dai 4 ai 6 anni.

In un contesto segnato da povertà estrema, carenza di infrastrutture e scarsissimo accesso all’istruzione, il nuovo edificio scolastico vuol rappresentare un punto di svolta per tutta la comunità. Oggi i bambini della zona frequentano lezioni in edifici fatiscenti, privi di servizi igienici e arredi adeguati, spesso esposti alle intemperie. L’obiettivo è offrire loro uno spazio sicuro, accogliente e funzionale, dove poter crescere, apprendere e sognare.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione dei Vincenziani con don Hippolyte-Blaise Yangara, parroco di San Kisito di Paoua. Per il villaggio «la scuola non è solo un diritto, ma un atto di resistenza alla povertà, un seme di speranza» commenta don Hippolyte-Blaise. Gli obiettivi della campagna, in concreto: costruire un edificio scolastico moderno e sicuro; fornire materiali didattici, arredi, giochi e servizi igienici adeguati; offrire un’educazione prescolare di qualità; rafforzare il ruolo educativo della comunità locale; consentire ai genitori di lavorare serenamente mentre i figli sono a scuola. Per realizzare tutto questo, informano i promotori, è necessario raccogliere la somma di 23.000 euro. Tutte le informazioni per contribuire sul sito www.sanvincenzoitalia.it/costruiamo-insieme-il-giardino-dei-sogni/