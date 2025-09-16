martedì 16 settembre 2025
Dalla Società di San Vincenzo de Paoli, il progetto di una scuola per i più piccoli in un villaggio della Repubblica Centrafricana. Come contribuire
Oggi si presenta così la struttura fatiscente che accoglie la scuola materna. Il nuovo progetto prevede la costruzione di un edificio sicuro e dotato di arredi e materiali didattici

S'intitola "Il giardino dei sogni", ma la speranza è che diventi presto realtà. Si tratta del progetto di una scuola materna in un villaggio della Repubblica Centrafricana. L'iniziativa è della Federazione nazionale italiana della Società di San Vincenzo de Paoli. I destinatari sono oltre 200 bambini, dai 4 ai 6 anni.

In un contesto segnato da povertà estrema, carenza di infrastrutture e scarsissimo accesso all’istruzione, il nuovo edificio scolastico vuol rappresentare un punto di svolta per tutta la comunità. Oggi i bambini della zona frequentano lezioni in edifici fatiscenti, privi di servizi igienici e arredi adeguati, spesso esposti alle intemperie. L’obiettivo è offrire loro uno spazio sicuro, accogliente e funzionale, dove poter crescere, apprendere e sognare.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione dei Vincenziani con don Hippolyte-Blaise Yangara, parroco di San Kisito di Paoua. Per il villaggio «la scuola non è solo un diritto, ma un atto di resistenza alla povertà, un seme di speranza» commenta don Hippolyte-Blaise. Gli obiettivi della campagna, in concreto: costruire un edificio scolastico moderno e sicuro; fornire materiali didattici, arredi, giochi e servizi igienici adeguati; offrire un’educazione prescolare di qualità; rafforzare il ruolo educativo della comunità locale; consentire ai genitori di lavorare serenamente mentre i figli sono a scuola. Per realizzare tutto questo, informano i promotori, è necessario raccogliere la somma di 23.000 euro. Tutte le informazioni per contribuire sul sito www.sanvincenzoitalia.it/costruiamo-insieme-il-giardino-dei-sogni/

