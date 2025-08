Quel che resta di un naufragio - --

COMMENTA E CONDIVIDI













Sulla barca erano in 157, soprattutto etiopi. Avevano tentato una delle rotte più pericolose: quella di tanti migranti africani che sperano di raggiungere i ricchi stati del Golfo. L’imbarcazione si è rovesciata al largo del governatorato di Abyan, nello Yemen meridionale, una destinazione frequente per i migranti. Finora sono stati recuperati 68 corpi, ha detto all'emittente britannica il responsabile per lo Yemen dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), aggiungendo che 12 persone sono state tratte in salvo e decine sono ancora disperse.

Nonostante lo Yemen sia devastato dagli anni di guerra civile (nel 2014 è iniziato un conflitto che oppone principalmente i ribelli Houthi, sostenuti dall’Iran e padroni del nord e del centro del Paese, e che controllano la capitale Sana’a, al governo internazionalmente riconosciuto, supportato da Arabia Saudita, Emirati e alleati occidentali), il Paese, pure estremamente impoverito e in preda all'instabilità, è rimasto un punto di transito chiave per la migrazione irregolare, in particolare dall'Etiopia, a sua volta sconvolta da conflitti etnici.

L'Oim ha registrato almeno 558 morti sulla Rotta del Mar Rosso l'anno scorso, con 462 morti per incidenti in barca.