Elon Musk - Fotogramma

COMMENTA E CONDIVIDI













Elon Musk entra a gamba tesa nella politica americana. Quando ormai il suo ruolo di First Buddy appare un ricordo lontano considerati gli scontri pubblici con Donald Trump, il miliardario annuncia - forte dell'esito del sondaggio lanciato online - la nascita di un terzo partito, l'America Party.









«Con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico e lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà», ha detto Musk su X. Il giorno dell'Indipendenza, il patron di Tesla ha lanciato un sondaggio online per chiedere agli americani se volessero "l'indipendenza" da un sistema a due partiti. Il 65% ha risposto sì, il 35% no.





La svolta del miliardario arriva dopo l'approvazione in Congresso del Big beautiful bill, il budget fortemente voluto da Donald Trump e altrettanto fortemente criticato da Musk. Firmando il provvedimento alla Casa Bianca, il presidente ne ha tessuto le lodi: è in grado di lanciare l'età dell'oro, ha detto soddisfatto circondato dai repubblicani del Congresso alla Casa Bianca.





Il miliardario però lo critica da tempo, e non ha mai nascosto la sua contrarietà a una misura a suo avviso in grado di far fare bancarotta agli Stati Uniti, spingendosi a minacciare tutti coloro in Congresso che hanno votato a favore.





«Perderete le elezioni, anche se fosse l'ultima cosa che farò», ha assicurato. Trump ha respinto seccamente le critiche: «È arrabbiato per i sussidi alle auto elettriche», ha ripetuto più volte arrivando a minacciare di deportarlo. I rapporti fra i due sono tesi da tempo, da quando Musk ha lasciato la Casa Bianca rompendo una bromance durata quasi un anno e che ha contribuito a suon di milioni di dollari a fare arrivare Trump alla Casa Bianca. A giugno, all'apice delle tensioni, Musk aveva già aleggiato la possibilità di fondare un nuovo partito che avesse veramente a cuore gli interessi degli americani. La sua rabbia però è montata nel corso delle settimane con il via libera del Senato e della Camera al Big beautiful bill, il budget di 940 pagine che contiene tutte le promesse elettorali del presidente, dal taglio delle tasse a nuovi fondi per combattere l'immigrazione. Sul provvedimento sono nati i primi attriti fra Trump e Musk. Poi è stato un crescendo che ha portato fino alla provocazione finale: la nascita di un nuovo partito che, nei sogni del miliardario, è in grado di attirare quei repubblicani e quei democratici frustrati e alla ricerca di qualcosa di nuovo che li protegga.