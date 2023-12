Jacque Delors aveva 98 anni - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













E' morto all'età di 98 anni l'ex presidente della Commissione Europea Jacques Delors, politico ed economista francese. Lo ha annunciato la figlia Martine Aubry. "È morto stamattina nella sua casa di Parigi, nel sonno", ha aggiunto il sindaco socialista di Lille. Fu il presidente della Commissione Europea per tre mandati consecutivi (dal gennaio del 1985 al 1995), "record" finonra non suispoerato. Sotto la sua guida venne istituito prima il mercato unico, venne poi riformata la politica agricola comune e furono firmati l'Atto unico europeo, gli accordi di Schengen e soprattutto il Trattato di Maastricht, che istituì l'Unione Europea e la moneta unica europea, l'euro, che venne introdotta dopo cinque anni.

"L'Europa moderna perde oggi il suo padre fondatore. Ne piangiamo la scomparsa, ci inchiniamo davanti alla sua forza e autorità morale, porteremo avanti con ancora maggior impegno le sue idee". Lo ha scritto su X Enrico Letta, presidente dell'Istituto Jacques Delors, il think tank europeo fondato dall'ex presidente della Commissione Ue. Immediata anche la manifestazione di cordoglio dall'Eliseo. "Uomo di Stato del destino francese. Artigiano inesauribile della nostra Europa. Combattente per la giustizia umana. Jacques Delors era tutto questo. Il suo impegno, i suoi ideali e la sua rettitudine ci ispireranno sempre. Saluto il suo lavoro e la sua memoria e condivido il dolore dei suoi cari", ha ricordato il presidente francese Emmanuel Macron pubblicando su X una foto dell'ex capo della Commissione Europea.