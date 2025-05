Le strade di Liverpool, dopo l'investimento choc di alcuni pedoni - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Ha seminato il panico, procedendo con la sua auto all'impazzata tra la folla che assisteva a Liverpool alla parata dei calciatori che festeggiavano la vittoria del campionato. Alla fine è stato arrestato dalla polizia locale un 53enne cittadino britannico della zona.

Secondo i media britannici, si contano alcuni feriti e nella zona sono affluite varie ambulanze. Al momento gli investigatori non ipotizzano alcuna pista e non escludono esplicitamente alcun possibile movente. Mentre diversi testimoni citati dai media locali, raccontano di aver avuto la sensazione di un investimento deliberato. L'automezzo ha colpito numerosi pedoni prima di fermarsi, e prima che il guidatore fosse bloccato. I video diffusi sui social media e sulle edizioni online dei giornali mostrano immagini descritte dai tabloid come «horror».



Sulla vicenda è intervenuto anche il premier britannico, Keir Starmer. «Le scene di Liverpool sono spaventose, i miei pensieri vanno a coloro che sono rimasti feriti o coinvolti». Starmer ha ringraziato la polizia e i servizi di emergenza per la loro tempestività e ha fatto sapere di aver chiesto di essere aggiornato sulle indagini, sottolineando come le indagini su questo «scioccante incidente» siano «in corso»".