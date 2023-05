La Lettonia, indipendente dopo il crollo dell’Urss, membro dell'Ue e della Nato dal 2004, condivide con gli altri Stati Baltici (Lituania ed Estonia) un’importante minoranza slava e la paura per le ingerenze di Mosca nei propri affari. L’attrito fra le due popolazioni è nato a causa della russificazione forzata che i lettoni hanno denunciato durante l’impero zarista e l’Unione Sovietica. Nel 2021, secondo l’Istat locale, il 24 % della popolazione era di etnia russa, in diminuzione dal 1991, e circa 300mila russi, il 66% del totale, avevano la cittadinanza lettone. Nel 2012 un referendum costituzionale ha bocciato l’introduzione del russo come seconda lingua ufficiale. Le relazioni fra Riga e Mosca sono ulteriormente peggiorante dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Da settembre 2022 infatti, Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia hanno deciso di chiudere l'ingresso ai cittadini russi con visto Schengen, compresi quelli rilasciati da Paesi terzi.