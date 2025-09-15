Bombe dal cielo su Gaza City - ANSA

L'esercito di Israele ha cominciato l'attacco a Gaza City. I media della Striscia riferiscono che carri armati israeliani sono entrati in via Al-Jalaa, nel cuore della città. Contemporaneamente, sono stati segnalati attacchi con droni ed elicotteri Apache. L'aviazione sta attaccando la capitale, principalmente nella parte nord-occidentale. Lo riferisce Channel 12. Una fonte di alto livello della sicurezza che ha parlato con il media israeliano ha spiegato che gli attacchi sono stati «intensi e significativi». Anche The Jerusalem Post conferma l'attacco. Nel centro del paese, i residenti riferiscono di aver sentito forti esplosioni. I media della Striscia segnalano 37 attacchi in 20 minuti e una fuga di massa dalla zona nord-occidentale della città. Nei video postati sui social il cielo dell'enclave appare arancione. Il rumore di intense esplosioni si sente anche nel centro di Israele. Parallelamente all'attacco a Gaza City, i media palestinesi riferiscono di una serie di attacchi aerei dell'esercito israeliano anche sul campo profughi di Nuseirat, nella Striscia di Gaza centrale.

E migliaia di persone sono intrappolate. A Gaza, infatti, la maggior parte della popolazionei «non è in grado di andarsene o sceglie di non farlo, perchè sono state sfollate più e più volte», sottolinea il portavoce dell'Onu, Stephane Dujarric. «Cercare sicurezza a Gaza è impossibile - aggiunge -. Abbiamo anche sottolineato l'altissimo costo del trasporto per le famiglie». Nonostante ciò, gli abitanti riferiscono che sono stati costretti a evacuare verso est e sud: la strada è invasa di mezzi.

Intanto, il Quartier Generale delle Famiglie per il ritorno degli Ostaggi ha espresso, però, forte preoccupazione per le notizie che arrivano da Gaza. «Le famiglie dei rapiti ricevono con grande ansia le notizie dell'intensa operazione iniziata questa notte a Gaza City. La 710esima notte a Gaza potrebbe essere l'ultima notte nella vita dei rapiti, che sopravvivono con grandi difficoltà, e l'ultima notte in cui sono in grado di localizzare e riportare i caduti a una degna sepoltura», si legge nella dichiarazione diffusa. Il gruppo sostiene che un numero significativo dei 22 ostaggi considerati vivi da Israele siano detenuti a Gaza City.«Il primo ministro sta consapevolmente scegliendo di sacrificarli sull'altare di considerazioni politiche», aggiunge il gruppo, accusandolo di aver ignorato i consigli del capo di stato maggiore dell'Idf, che avrebbe messo in guardia contro l'operazione. I media israeliani riferiscono anche che le famiglie dei rapiti si stanno dirigendo verso la residenza del primo ministro Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Tra i partecipanti alla marcia c'erano: Einav Tsangaoker, la madre del rapito Matan Tsangaoker, Ofir Breslavsky, il padre del rapito Rom Breslavsky, e Anat Engerst, la madre del soldato rapito Matan Engerst.