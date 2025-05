Madre e figli sfollati, accanto alla loro tenda, a Gaza City - Ansa

COMMENTA E CONDIVIDI













Non che fosse un mistero. Ma questa volta il governo di Benjamin Netanyahu l'avrebbe messo nero su bianco, stando a diverse fonti citate dai media israeliani. Nella riunione del consiglio di sicurezza di domenica sera, sarebbe stato approvato il piano presentato dal nuovo capo delle forze armate, generale Eyal Zamir, per «la conquista di Gaza» e il «mantenimento dei territori». Si compone così il mosaico delle indiscrezioni filtrate nei giorni scorsi. Con l'aggiunta del monito di Zamir sul prevedibile aumento del rischio per i 59 ostaggi (meno di 24 in vita): «Israele - ha detto - potrebbe perdere gli ostaggi se lancia un'operazione su larga scala nella Striscia». Durissimo il commento del Forum degli ostaggi e delle famiglie scomparse: «Il piano approvato dal gabinetto merita di essere chiamato Piano Smotrich-Netanyahu per il sacrificio degli ostaggi». Il riferimento è al ministro di estrema destra Belazel Smotrich (Finanze).

Il piano: sfollamento, offensiva, gestione degli aiuti

Stando a una fonte governativa del Times of Israel, e a una fonte politica citata da Ynet, il piano prevede il trasferimento della popolazione di Gaza nell'estremo sud della Striscia - presumibilmente nella zona di Rafah a ridotto dell'Egitto, dove nei giorni scorsi i bulldozer erano occupati a spianare le macerie in vista della realizzazione, secondo una fonte, di una «nuova zona di sicurezza umanitaria» - seguito da una massiccia offensiva sul resto della Striscia, divisa in tre settori (sud, centro e nord) dai corridoi Morag (tra Rafah e Khan Yunis) e Netzarim (a sud Gaza City) creati e occupati dall'esercito israeliano. Da giorni si parla di una nuova mobilitazione di riservisti e dell'ottava divisione di fanteria.

«Il piano includerà, tra le altre cose, la conquista della Striscia di Gaza e il possesso dei territori, spostando la popolazione di Gaza a sud per proteggerla», ha detto una fonte politica israeliana all'Afp, aggiungendo che Netanyahu «continua a promuovere» il piano "Riviera Gaza" del presidente americano Donald Trump. Sarebbero in corso contatti con diversi Paesi per il trasferimento "volontario" degli abitanti di Gaza.



Per allentare la presa di Hamas sulla popolazione - stremata dai continui sfollamenti, in un anno e sette mesi di guerra, su un territorio ad altissima densità abitativa (era di 5.800, come Cinisello Balsamo) - Israele ha interrotto, dal 2 marzo, l'ingresso degli aiuti umanitari. Dal momento che è stato calcolato, stando a fonti della sicurezza citate dai media, che i viveri potrebbero finire tra due settimane, Tel Aviv starebbe apprestando un piano per la distribuzione diretta degli aiuti alle famiglie, concentrata presumibilmente nella nuova zona umanitaria e affidata, secondo fonti dell'americano Axios, a un ente vicino al ministro Ron Dermer (Affari strategici), stretto consigliere di Netanyahu.

Negli ultimi giorni la situazione dell'ordine pubblico nell'enclave si è fatta più difficile. Fonti palestinesi e dell'intelligence israeliana sono concordi nel riferire saccheggi dei magazzini di viveri e domenica sera Hamas ha decretato il coprifuoco (vietato camminare all'aperto) per poter catturare i "ladri". Anche il presidente dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, dalla Cisgiordania, aveva denunciato le azioni di saccheggio "di cibo e forniture mediche" e aveva attaccato duramente Hamas: c'è chi sospetta, infatti, che siano i miliziani a far incetta delle forniture.

Lo scontro sui viveri fra il generale e il ministro

Stando alla ricostruzione dei media israeliani, nella riunione di gabinetto di domenica sera l'unico tema che ha acceso il dibattito è stato proprio quello della ripresa degli aiuti. Sollecitata dal generale Zamir per non esporre l'operazione militare alle critiche internazionali, è stata respinga con forza dal ministro di estrema destra Itamar Ben-Gvir (Sicurezza). Secondo Canale 12, Ben-Gvir avrebbe detto che "le riserve alimentari di Hamas dovrebbero essere bombardate". Zamir avrebbe replicato che "idee come questa mettono in pericolo Israele". Netanyahu avrebbe difeso il diritto del ministro a esprimere la propria posizione. Il generale avrebbe replicato che "esiste il diritto internazionale e Israele si impegna a rispettarlo: non possiamo affamare la Striscia". La procuratrice generale Gali Baharav-Miara - contro la quale il governo ha avviato da due mesi la procedura per sostituirla - avrebbe ricordato che Israele è "obbligato a portare aiuti nella Striscia in base al diritto internazionale". Messa ai voti, la ripresa degli aiuti - "quando la situazione a Gaza lo richiederà" e con un meccanismo che riduca al minimo il ruolo di Hamas - è stata approvata con il voto contrario di Ben-Gvir.

Da parte sua, Hamas ha accusato Israele di usare gli aiuti umanitari come mezzo di "ricatto politico" e di essere "pienamente responsabile" della "catastrofe umanitaria" a Gaza.

Netanyahu: risponderemo all'attacco Houthi sull'aeroporto

In seguito all'attacco di domenica degli Houthi - quando un missile partito dallo Yemen ha "bucato" lo scudo di difesa israeliano colpendo nel perimetro dell'aeroporto internazionale di Tel Aviv - Netanyahu ha minacciato una risposta armata. Condividendo su X un post del presidente americano, ha scritto: "Trump ha assolutamente ragione. Gli attacchi degli Houthi provengono dall'Iran. Israele risponderà all'attacco contro il nostro aeroporto principale e, in un momento e luogo a nostra scelta, anche ai loro padroni del terrore iraniani". L'Iran si è affrettato a prendere le distanze, respingendo come "infondate" le accuse di sponsorizzare gli attacchi degli Houthi a Israele. E ha confermato l'impegno diplomatico nei negoziati con gli Usa sul nucleare. Nelle piazze dello Yemen si moltiplicano le manifestazioni di folla antiamericane e antisioniste, con il consueto sfoggio di armi di ogni tipo.

Proseguono intanto i raid aerei statunitensi sullo Yemen. Nel mirino sono finite le aree circostanti l'aeroporto internazionale di Sanaa, la capitale. Stando a fonti degli Houthi, che controllano il nord del Paese dopo aver cacciato il governo ufficiale, nell'ultima giornata gli attacchi sarebbe stati una decina. In Yemen si moltiplicano ogni giorno le manifestazioni di piazza contro gli Stati Uniti e Israele, con toni violentissimi e il consueto sfoggio di armi di ogni tipo.