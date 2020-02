Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI











L'ennesima polemica su "tutti i soldi del presidente" è servita. Il Secret Service ha speso sino a 650 dollari per notte soggiornando negli hotel di Donald Trump per garantire la sicurezza del presidente e della sua famiglia. Lo rivela il "Washington Post", dopo aver preso visione anche di alcuni documenti federali. Al Mar-a-Lago club, in Florida, al Secret service è stato applicata una tariffa di 650 dollari decine di volte nel 2017 e di 396 dollari decine di volte nel 2018. Al Trump National Golf Club di Bedminster, New Jersey, il conto è stato di 17mila dollari al mese per una cottage di tre stanze, un prezzo insolitamente alto per le case in quella zona. La società del tycoon ha fatturato anche per i giorni in cui il presidente non c'era.

Secondo il Wp, i contribuenti americani hanno versato oltre 470mila dollari nelle tasche di Trump ma questa non sarebbe che una piccola frazione, il totale dovrebbe essere probabilmente molto più alto. Le rivelazioni ripropongono il problema del conflitto di interesse e sembrano smentire le dichiarazioni della Trump organization, che aveva parlato di tariffe minime per l'entourage governativo. "Se mio padre viaggia, loro (gli agenti del Secret service, ndr) stanno nelle nostre proprietà gratis", aveva addirittura assicurato in una intervista Eric Trump, uno dei figli del presidente.